vor 18 Min.

Hochwasser-Warnung für Teile Bayerns: Zugstrecken im Allgäu gesperrt Bayern

Für Teile von Bayern gilt am Montag weiterhin eine Hochwasser-Warnung. Betroffen sind auch der Kreis Donau-Ries und das Allgäu. Zugstrecken wurden gesperrt.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern hat am Sonntag eine Warnung vor Hochwasser herausgegeben, die auch am Montag noch gilt. In Schwaben sind Kempten, das Oberallgäu und der Kreis Donau-Ries betroffen. Wie die Polizeipräsidien am Montagmorgen auf Nachfrage mitteilten, ist es bisher aber nicht zu größeren Problemen oder Schäden gekommen.

Im Allgäu sind aber zwischen Kempten und Immenstadt sowie zwischen Immenstadt und Oberstdorf Bahnstrecken gesperrt. Dort wurden nämlich Schutzwände gegen das drohende Hochwasser errichtet.

Regionalzüge fahren während der Sperrung nur zwischen München und Kempten, sowie zwischen Immenstadt und Lindau am Bodensee. Die Fernverkehrsstrecke zwischen Oberstdorf und Dortmund beginnt vorübergehend in Kempten.

Diese Hochwasser-Warnungen gelten in Bayern

In der Stadt Kempten und im Oberallgäu könnten am Montag Häuser im Bereich der Oberen Iller überschwemmt werden, teilte der Hochwassernachrichtendienst mit. Es gelten die beiden höchsten Meldestufe drei bis vier.

Ergiebiger Dauerregen von bis zu 120 Litern pro Quadratmeter binnen 24 Stunden sowie Tauwetter könnten die Überflutungen verursachen, hieß es. "In 24 Stunden fallen ungefähr zwei Drittel von dem, was sonst in einem Monat an Regen fällt", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Im Kreis Donau-Ries drohen an Wörnitz und Donau Überschwemmungen, der Stufe 2 bis 3. Das bedeutet, dass einzelne Grundstücke überflutet werden könnten.

Meldestufen bei Hochwasser 1 / 5 Zurück Vorwärts Es gibt vier offizielle Hochwasser-Meldestufen.

Meldestufe 1: "Stellenweise kleinere Ausuferungen."

Meldestufe 2: "Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen."

Meldestufe 3: "Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich."

Meldestufe 4: "Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich."

Auch in anderen Regierungsbezirken in Bayern gibt es teilweise Hochwasser-Warnungen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern veröffentlicht hier auf seiner Seite aktuelle Informationen für ganz Bayern.

Im österreichischen Kleinwalsertal löste sich durch den starken Regen ein Erdrutsch, der in der Nacht auf Montag ein Hotel beschädigte. Die Schlammmassen füllten unter anderem ein Gästezimmer komplett, wie die Polizei des Bundeslandes Vorarlberg mitteilte. Die Mure verschüttete außerdem wenige Kilometer hinter der Grenze zu Deutschland eine Straße auf einer Länge von rund 200 Metern. Der Berghang in der Grenznähe zum bayerischen Allgäu war am Morgen noch immer instabil.

Wetter vor Weihnachten in Bayern

An Heiligabend müssen dem DWD zufolge Autofahrer vor allem im Süden Bayerns mit nassen Straßen rechnen. Hier regnet es bis in die Nacht immer wieder ergiebig, während der Norden weitgehend trocken bleibt. Mit der Heiligen Nacht wird es schrittweise kälter - und ab 600 Metern soll es schneien.

Die Meteorologen erwarten jedoch vielerorts nur wenige Zentimeter Neuschnee. Die Temperaturen an den Weihnachtsfeiertagen werden wohl winterlich - das Thermometer soll fast überall in Bayern Minusgrade anzeigen. (dpa/lby, AZ)

Themen Folgen