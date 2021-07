Starkregen über dem Allgäu: Wohngebiet in Wangen überschwemmt

Starkregen gab es in der Nacht zu Freitag und am frühen Morgen vor allem im westlichen Allgäu. Die Flusspegel sind teils stark gestiegen. Die aktuelle Lage.

Wegen des starken Regens in Teilen des Allgäus am Donnerstagabend stiegen die Pegel einzelner Flüsse - teils stark.

Der Pegel der Iller in Kempten ist seit Donnerstag von 1,36 Meter auf 3,68 Meter am Freitagmorgen gestiegen. Damit hat der Pegel die Meldestufe 1 erreicht, die bei 3,50 Meter liegt. Das bedeutet, dass der Fluss stellenweise über die Ufer tritt (Erläuterung der Meldestufen : siehe unten). Bis 6.30 Uhr fiel der Pegel leicht um zwei Zentimeter.

ist seit Donnerstag von 1,36 Meter auf 3,68 Meter am Freitagmorgen gestiegen. Damit hat der Pegel die 1 erreicht, die bei 3,50 Meter liegt. Das bedeutet, dass der Fluss stellenweise über die Ufer tritt (Erläuterung der : siehe unten). Bis 6.30 Uhr fiel der Pegel leicht um zwei Zentimeter. In Sonthofen steigt der Pegel der Iller weiter leicht an - auf zuletzt 1,83 Meter. Dennoch bleibt die Höhe unter der ersten Meldestufe für Hochwasser , die in Sonthofen bei 2 Metern liegt.

steigt der Pegel der Iller weiter leicht an - auf zuletzt 1,83 Meter. Dennoch bleibt die Höhe unter der ersten für , die in bei 2 Metern liegt. Der Lech in Füssen ist ebenfalls gestiegen und liegt am Freitagmorgen bei 1,75 Meter, das sind etwa 80 Zentimeter mehr als üblich.

ist ebenfalls gestiegen und liegt am Freitagmorgen bei 1,75 Meter, das sind etwa 80 Zentimeter mehr als üblich. Auch der Wasserpegel der Wertach an der Messstelle in Biessenhofen ( Ostallgäu ) ist gestiegen. Am Freitag um 6.15 Uhr lag er bei 1,55 Meter. Die Meldestufe 1 liegt hier bei 2,30 Meter.

an der Messstelle in ist gestiegen. Am Freitag um 6.15 Uhr lag er bei 1,55 Meter. Die 1 liegt hier bei 2,30 Meter. Die Ostrach an der Messstelle in Reckenberg ( Oberallgäu ) kratzte in der Nacht zu Freitag mit 1,14 Meter an der Meldestufe 1, die hier bei 1,20 Meter liegt. Seitdem ist der Pegel wieder gesunken, um 6.15 Uhr lag er bei 1,03 Meter.

Pegel-Prognose an einer Messstelle übertroffen - weiterer Regen erwartet

Mehr Niederschlag als erwartet vermeldete der Hochwassernachrichtendienst für die Messstation Sebastianskapelle (Wertach): Um 20.30 Uhr am Donnerstag schoss er auf 1,96 Meter hoch und übertraf damit die Meldungsstufe 1. Bis Freitagmorgen, 6.15 Uhr, ist er allerdings wieder auf 1,01 Meter gefallen.

Heute im Tagesverlauf kann es laut Deutschem Wetterdienst in Teilen des Allgäus immer wieder regnen und einzelne Gewitter geben. Lokal kann es Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben, teilweise auch bis zu 40 Liter pro Quadratmeter.

Wohngebiet in Wangen im Allgäu überschwemmt

In Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, ist aufgrund des Starkregens am späten Donnerstagabend ein Wohngebiet überflutet worden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am frühen Freitagmorgen mitteilte, wurden zunächst zwei Brückendurchflüsse des Epplingser Bachs durch Treibgut blockiert. Dadurch sei das Ufer übergetreten und hätte das angrenzende Wohngebiet Epplingser Halde überschwemmt. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand das Wasser im Wohngebiet zum Teil kniehoch - zahlreiche Keller und Garagen liefen voll mit Wasser. In einem Blockheizkraftwerk stand das Wasser demnach bis zu 1,60 Meter hoch. Wie viele Häuser von der Überflutung betroffen sind, war zunächst unklar.

Bis zu 40 Liter pro Quadratmeter Regen im Allgäu gefallen

Am Donnerstag bis 21 Uhr sind im Allgäu etwa 15 bis 40 Liter pro Quadratmeter gefallen. Für die kommenden Stunden erwartet der Deutsche Wetterdienst in Teilen der Region weitere 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter. Zudem sind kleiner Hagel und starke bis stürmische Böen um die 60 Kilometer pro Stunde möglich. An den Alpengipfeln sind sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich.

Tiefdruckgebiet mit kühler Luft bestimmt das Geschehen

Ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa bestimmt mit feuchtwarmen, im Süden auch mit kühler Luft das Wetter in Deutschland. "Ein Höhentief mit Kern über Süddeutschland gestaltet das Wettergeschehen in Bayern im Zusammenspiel mit feuchtlabiler Luft unbeständig", heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

Hintergrund: Das bedeuten die Meldestufen

Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen

Stellenweise kleinere Ausuferungen Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen

Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich

Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich Medlestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich

