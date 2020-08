vor 18 Min.

Hochwasser im Kreis Rosenheim: A8 wegen Überschwemmung gesperrt

Hochwasser sorgt in Teilen von Bayern für Probleme. Im Kreis Rosenheim wurde die A8 überflutet und gesperrt.

Hochwasser hat dafür gesorgt, dass die A8 im Kreis Rosenheim überflutet wurde. Wegen der Überschwemmung ist die Autobahn gesperrt.

Von Sascha Geldermann

Der Dauerregen hat für Überschwemmungen in Bayern gesorgt. Besonders der Landkreis Rosenheim in Oberbayern ist betroffen. Durch das Hochwasser wurde dort sogar die A8 bei Frasdorf überflutet.

A8: Überschwemmung durch Hochwasser

Wie das Landratsamt am Dienstagmorgen mitgeteilt hat, musste die Autobahn wegen der Überschwemmung vollständig gesperrt werden. Auch die Nebenstrecken seien vollkommen überlastet.

"Autofahrer werden dringend gebeten, Autobahn und Umleitungsstrecken dringend zu meiden", hieß es vom Landratsamt. Noch sei es nicht klar, wann die Sperrung der A8 wieder aufgehoben werden könne.

Sperrung der A8: Überflutung trifft Kreis Rosenheim

Das Hochwasser hat im Kreis Rosenheim viele Einsätze ausgelöst. Die Feuerwehren mussten bis zum Dienstagmorgen rund 200 Mal ausrücken - unter anderen wegen überfluteter Keller.

Die Bergwacht musste ein Zeltlager im Jenbachtal evakuieren. Die zwölf Kinder und ihre Begleiter wurden in einer Berghütte untergebracht.

Hochwasser in Bayern: Dauerregen hält an

In Bayern gibt es für die Landkreise in Alpennähe weiter eine amtliche Unwetterwarnung wegen des Dauerregens - diese gilt bis zum Abend auch im gesamtem Allgäu. Aktuelle Warnungen finden Sie immer hier auf dieser Website des Deutschen Wetterdienstes.

Der Hochwassernachrichtendienst in Bayern hatte schon am Montagnachmittag vor Überflutungen im Süden des Feistaats gewarnt. Im Landkreis Traunstein wurde die Meldestufe drei von vier errreicht, in den Landkreisen Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen wird das im Lauf des Tages erwartet. Danach sollen die Pegelstände aber wieder sinken.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Hochwasser in Teilen von Bayern für Probleme gesorgt. Im Kreis Dillingen hatten die Einsatzkräfte am Sonntag viele Einsätze. Mehr dazu lesen Sie hier: Hochwasser im Bachtal: Syrgenstein wird überschwemmt. (mit dpa)

