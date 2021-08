Hochwasserschutz Bayern

Nach der Flutkatastrophe: Freistaat will einen Hochwasser-TÜV für Kommunen

In manchen Städten, zum Beispiel wie hier in Passau, sind die Menschen geübt darin zu reagieren, wenn die Pegel über die Ufer treten.

Plus Nach der Flutkatastrophe im Juli will Bayern einen sogenannten Hochwasser-TÜV auf den Weg bringen. Die einen sagen, das ist sinnvoll. Die anderen warnen vor der Überlastung der Wasserwirtschaftsämter.

Von Maria Heinrich

Unglaubliche Regenmengen, die vom Himmel fielen. Bäche, die sich in reißende Strömungen verwandelten. Hochwasser, das ganze Ortschaften überspülte und alles, was sich ihm in den Weg stellte, unbarmherzig mitriss. Die Flutkatastrophe, die im Juli vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch Regionen in Bayern wie das Allgäu und das Berchtesgadener Land heimsuchte, hat die Menschen in Deutschland erschüttert und erschreckt – doch vielerorts auch ein Stück weit wachgerüttelt.

