vor 34 Min.

Hoher Schaden bei Brand im BMW-Werk Bayern

In einer Lagerhalle des BMW-Werks in Ergolding (Landkreis Landshut) ist am Sonntag ein hoher Schaden entstanden.

Bei dem Brand im BMW-Werk in Ergolding (Landkreis Landshut) ist ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei sprach am Montag von geschätzt einer Million Euro Schaden. Ein Sprecher des Autobauers wollte die Summe nicht bestätigen. An der Anlage in der beschädigten Halle könne vorerst nicht gearbeitet werden. Die Produktion im restlichen Werk sei nicht beeinträchtigt, sagte er.

Drei Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Ein BMW-Mitarbeiter sei vermutlich wegen einer Rauchvergiftung kurzfristig bewusstlos gewesen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Außerdem hätten ein weiterer Mitarbeiter und ein Feuerwehrangehöriger leichte Verletzungen erlitten, die ambulant versorgt werden konnten.

Nach ersten Polizeierkenntnissen hatte sich am Sonntag eine Druckgussmaschine und dadurch eine starke Rauchentwicklung verursacht. Zwischenzeitlich bestand eine Gefahrenmeldung für Anwohner. Die Bahnstrecke zwischen Wörth an der Isar und Landshut Hauptbahnhof war zwischenzeitlich gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 13.30 Uhr bereits wieder aufgehoben, so ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Die Warnungen konnten ebenfalls nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zur Klärung der Schadensursache und Schadenshöhe schaltete die Polizei einen Sachverständigen ein. (AZ, AFP)

Themen Folgen