11:24 Uhr

"Hohes Agressionspotential": Massenschlägerei am Stachus

Am Stachus in München kam es zu einer Massenschlägerei.

Rund eine Stunde lang war der Stachus in München am Freitagabend gesperrt. Grund war eine Massenschlägerei.

Nach einer Schlägerei am Stachus erwartet vier Männer eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei habe den Münchner Stachus am Freitagabend zeitweise geräumt, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Nach ersten Erkenntnissen waren auf dem Platz in der Innenstadt zwei Gruppen mit jeweils rund zehn Menschen aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten.

Wie Süddeutsche Zeitung und Bayerischer Rundfunk berichten, seien die Polizisten gegen 19 Uhr am Freitagabend zum Platz gerufen worden. Vor Ort seien sie dann selbst zur Zielscheibe von Angriffen geworden, woraufhin die Beamten den Platz räumten. Für etwa eine Stunde waren der Platz sowie mehrere angrenzende Straßen letztlich gesperrt. Die Sperre endete gegen 22 Uhr.

Schlägerei in München: Rund 80 Polizisten am Stachus im Einsatz

Zwei Männer aus jeder Gruppe seien besonders aggressiv aufeinander losgegangen. Bei der Festnahme von einem dieser Männer wurde eine Flasche geworfen, die ihn verletzte - von wem, ist nach Angaben des Sprechers bisher unklar. Einen weiteren Mann verletzte nach Angaben der Behörde die Polizei durch einen Schlagstockeinsatz, als die Beamten versuchten, die Kontrahenten zu trennen. Beide Männer seien mit leichten Verletzung ambulant behandelt worden.

Am Stachus befanden sich nach Angaben der Beamten rund 100 bis 150 Personen, von denen jedoch viele nicht in die Auseinandersetzung involviert waren. Über das Alter der Kontrahenten konnte die Polizei bislang keine Aussagen machen. Die Polizei war mit rund 80 Kräften im Einsatz. Ein Polizeisprecher beschreibt die Lage mit den Worten: "viele Leute, eine unübersichtliche Lage, ein hohes Aggressionspotenzial".

Polizei ermittelt nach Schlägerei am Stachus mit Bodycams

Es wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. Wie Zeugen berichten, sei am Stachus zur Zeit der Schlägerei auch Alkohol konsumiert worden, Unbeteiligte wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Stachus war nach dem Vorfall wieder für Publikum geöffnet. Der restliche Freitagabend sei Berichten zufolge ruhig verlaufen.

Bereits Ende August hatte sich in München eine Massenschlägerei ereignet. Nun will die Polizei die Aufnahmen ihrer Bodycams auswerten, um die Vorfälle von Freitagabend aufzuklären. (dpa/lby)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen