08:17 Uhr

Holzanbau im Ostallgäu brennt

Ein Holzverschlag an einem Haus in Waal hat gebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In Markt Waal im schwäbischen Ostallgäu hat es am Dienstag in der Früh einen Brand gegeben. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West brannte ein Holzanbau an einem Einfamilienhaus in der Schulstraße 8 nieder.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Brand entdeckt und bei dem 72-Jährigen Bewohner des Hauses geklingelt. Die Feuerwehr kam mit 40 Einsatzkräften. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte sie verhindern. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Der Hauseigentümer hatte am Vortag die Asche eines Holzofens ausgeräumt und den Plastikeimer anschließend im Anbau gelagert. Die Restglut hatte den Holzanbau in Brand gesetzt. (AZ)

