Homeoffice-Gipfel in München: Söder und Aiwanger beraten über Lösungen

In der Corona-Krise fordern Politiker und Wissenschaftler mehr Homeoffice-Lösungen. Am Mittwoch beraten Aiwanger und Söder mit Gewerkschaftern und Arbeitgeber-Vertretern.

In der Corona-Krise überbieten sich Wissenschaftler und Politiker derzeit regelrecht mit immer neuen Forderungen nach mehr Maßnahmen zum Infektionsschutz. Schulen und Kindergärten sind geschlossen, die meisten Geschäfte noch wochenlang dicht. Doch viele Arbeitnehmer sind immer noch persönlich vor Ort in den Betrieben.

Homeoffice-Gipfel: Markus Söder und Hubert Aiwanger beraten über Homeoffice-Lösungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will das ändern - und berät darüber am Mittwoch ab 13 Uhr mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern in einem Homeoffice-Gipfel. "Dass sich was bewegen muss bei Homeoffice, ist klar", sagte er vorab.

Offen ist, ob aus den Beratungen auch konkrete Zielvorgaben entstehen, wie Söder sie am Montag ins Gespräch gebracht hatte - oder über Anreize und Begünstigungen für Unternehmen. Fakt sei, dass das Instrument Homeoffice zuletzt zu wenig genutzt worden sei, so der Ministerpräsident. Es brauche nun machbare und schnell umsetzbare Lösungen.

Ergebnisse des Homeoffice-Gipfels: Söder und Aiwanger informieren in Pressekonferenz ab 15 Uhr

Über die Ergebnisse der Beratungen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern informieren Söder und Aiwanger im Anschluss an den Homeoffice-Gipfel gegen 15 Uhr in einer Pressekonferenz. Sobald Informationen vorliegen, sind sie an dieser Stelle zu finden. (AZ)

