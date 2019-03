vor 31 Min.

Hund beißt Kind

Ein vier Jahre altes Kind ist am Samstag auf dem Marktplatz in Marktoberdorf von einem Hund gebissen worden.

Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Nachmittag zusammen mit seinen Eltern am Marktplatz unterwegs. Die Eltern saßen auf einer Bank, als das Kind um eine Hausecke lief. Dort traf es auf einen Hund, der wohl aus Reflex zuschnappte. Das Kind wurde am Oberarm gebissen und leicht verletzt. Der Hundehalter muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen, berichtet die Polizei. (AZ)

