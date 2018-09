15:23 Uhr

Hund greift Kind in Privatwohnung an Bayern

Ein Hund hat eine Fünfjährige in Arnstorf angegriffen und schwer verletzt. Die Eltern machten gegenüber der Polizei zunächst falsche Angaben.

Ein Hund hat eine Fünfjährige in Niederbayern angegriffen und schwer verletzt. Das Mädchen wurde am Samstag in Arnstorf in einer Wohnung angegriffen und am Kopf und Bauch verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Die Eltern wollten den Hundebesitzer wohl schützen

Zuerst hatten die Eltern davon berichtete, dass ein freilaufender Hund das Kind in Hals und Gesicht gebissen habe. Von dem Besitzer habe es keine Spur gegeben, der Hund sei weggelaufen. Offenbar wollten die Eltern den wahren Hundehalter schützen.

Durch die Ermittlungen gab es Zweifel an dieser Schilderung. Später räumte die Familie ein, dass das Kind in einer Wohnung attackiert worden sei. Zudem sei der Hundebesitzer ein Bekannter. Wegen der zunächst geschilderten Geschichte müssen die Eltern nun mit einem Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen.

Das Mädchen hat das Krankenhaus inzwischen verlassen

Das Kind kam am Samstagabend zunächst stationär in ein Krankenhaus. Die Fünfjährige wurde dann am Sonntag von den Ärzten nach Hause geschickt. Das Mädchen befinde sich auf dem Weg der Besserung, hieß es. (dpa)

