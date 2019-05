09:27 Uhr

"Hungerspiele": Massive Kritik an Kanibers Wettbewerb der Tafeln

Bayerns Ernährungsministerin Michaela Kaniber erntet massive Kritik, weil sie einen Wettbewerb unter den Tafeln ausruft. Darf man aus Armut ein Event machen?

Von Stephanie Sartor

Michaela Kaniber hatte sich das alles anders vorgestellt. Die bayerische Ernährungsministerin wollte eigentlich denen etwas Gutes tun, die sich tagtäglich für die Ärmsten der Gesellschaft einsetzen – nun wird ihr Zynismus vorgeworfen, im Internet ist von „Hungerspielen“ und einem „Armutswettbewerb“ die Rede.

Der Hintergrund für die ganze Aufregung ist der: Die CSU-Ministerin hatte Tafeln und karitative Einrichtungen in Bayern zu einem Wettbewerb aufgerufen. Unter dem Motto „Gemeinsam Lebensmittel retten“ wolle sie deren Arbeit auszeichnen, wie sie vor wenigen Tagen ankündigte. Die Konzepte sollen nach den Kriterien Engagement, Vorbildwirkung, Kreativität und Erfolg beim Retten von Lebensmitteln bewertet werden. Den fünf Siegern winken Preise von jeweils 5000 Euro.

„Wir wollen mit dem Wettbewerb das große Engagement der Ehrenamtlichen und ihren wichtigen Beitrag zur Rettung von Lebensmitteln den Menschen vor Augen führen“, sagte Kaniber, die zugleich Schirmherrin der Tafeln in Bayern ist. Die Ideen und Konzepte sollten durch die Auszeichnung auch anderen als Vorbilder dienen, hieß es. Der Wettbewerb solle dazu beitragen, „die Wertschätzung der Menschen für Lebensmittel weiter zu steigern“, sagte die Ministerin.

Massive Kritik aus der Opposition Wettbewerb unter Tafeln

Soweit der Plan. Gekommen ist dann alles aber ganz anders. Die Kritik an dem Wettbewerb ist massiv. Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: „Ähmja, sollte man nicht lieber daran politisch arbeiten, dass es keine Tafeln mehr braucht?“

Auch die agrarpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ruth Müller, kritisiert den Wettbewerb scharf: „Es ist beinahe schon zynisch, dass CSU und Freie Wähler erst unsere Forderungen ablehnen, die Tafeln finanziell besser zu unterstützen – und dann die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer noch mit einem Wettbewerb zu verhöhnen“, schreibt sie auf ihrer Internetseite. Ähnlich äußern sich viele Nutzer auf Facebook. „Ein Wettbewerb mit der Armut anderer ist schon mehr als niveaulos!“, ist dort etwa zu lesen. Ein anderer User schreibt: „Das ist wirklich der Gipfel des Zynismus. Es sollte nicht ,bessere’, sondern gar keine Tafeln mehr geben müssen“.

Auch die Tafeln selbst sind nicht begeistert

Und wie kommt die Idee bei den Tafeln selbst an? Bernhard Saurenbach, der stellvertretende Vorsitzende der Tafeln in Bayern, sieht das so: „Es kann nicht sein, dass die Tafeln gegeneinander ausgespielt werden.“ Einen Wettbewerb aus deren Arbeit zu machen, findet er „total ungut.“ Man müsse sich zudem fragen, nach welchen Kriterien bewertet werde, schließlich seien die Tafeln nicht so einfach vergleichbar. „Es gibt in Bayern große, aber auch sehr kleine Tafeln“, sagt Saurenbach. Die ganze Sache sei „ein Unding“.

Im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kann man die Aufregung nicht verstehen. Von den kritischen Reaktionen sei man überrascht gewesen, teilt ein Sprecher am Freitag mit. „Die Absicht war und ist, Tafeln und karitativen Einrichtungen eine Möglichkeit zu bieten, ihre wertvolle Arbeit darzustellen und auf unbürokratische Art und Weise finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.“

Dass sich die Kritik vor allem an dem Wort „Wettbewerb“ entzündete, das oft als unpassend empfunden wurde, ist dem Ministerium bewusst. „Es geht hier allerdings nicht um einen Leistungs-, sondern um einen Ideenwettbewerb“, erläutert der Ministeriumssprecher. „Es sollen damit Ideen und Konzepte hervorgehoben werden, die allen Tafeln in ihrer Arbeit helfen.“

Angesichts der kritischen Reaktionen finde ein weiterer Austausch mit den Tafeln statt. Eine Entscheidung über mögliche Konsequenzen sei noch nicht gefallen.

