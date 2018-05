18:03 Uhr

IG Metall droht Ledvance mit Streik Bayern

Die Mitarbeiter haben den Kampf um das Ledvance-Werk in Augsburg verloren. Nun möchten sie eine möglichst hohe Abfindung durchsetzen und drohen mit Streik.

In Augsburg verhärten sich vor der geplanten Schließung des Ledvance-Werks die Fronten zwischen dem Beleuchtungshersteller und der IG Metall. Um möglichst hohe Abfindungen durchzusetzen, droht die Belegschaft mit einem unbefristeten Streik für einen Sozialtarifvertrag. Das sei bei einer Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen worden, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit.

Das Vorgehen der Augsburger Metaller wird von deren Münchner Zentrale unterstützt: "Das Verhalten von Ledvance nehmen wir nicht hin", sagte der bayerische Bezirksleiter Jürgen Wechsler.

Ledvance-Werk in Augsburg schließt bis Ende des Jahres

Ende diesen Jahres wird das Werk an der Berliner Allee, in dem rund 650 Beschäftigte tätig sind, geschlossen. Lediglich der Maschinenbau erhält eine Galgenfrist bis 2019. Dann ist auch hier Schluss und es geht eine Ära zu Ende – nach mehr als 100 Jahren endet in Augsburg die Lampenproduktion, die lange unter Osram lief.

Seit April steht fest, dass auch die Logistik-Sparte definitiv geschlossen wird. Hier sind etwa 100 Mitarbeiter betroffen.

"Allianz für Arbeitsplätze" will Mitarbeitern helfen

Schon bei der Kundgebung zum 1. Mai in Augsburg gab es kämpferische Ansagen an Ledvance. DGB-Chefin Silke Klos-Pöllinge sagte in Richtung der betroffenen Angestellten: "Es ist unfassbar und eine Schande, wie mit Euch umgegangen wird.“ Die Mitarbeiter des früheren Osram-Werks hatten bis zuletzt für den Standort gekämpft und sogar ein Konzept entwickelt, wie es mit neuen Produkten weitergehen könnte. Doch die Firmenleitung ging darauf nicht ein.

Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) sagte damals bei der Maikundgebung in seiner Rede: „Die Arbeitnehmer können mit Sicherheit nichts dafür.“ Nun gehe es darum, die Betroffenen zu unterstützen und nach Perspektiven für sie zu suchen. In Augsburg gibt es für solche Situationen eine „Allianz für Arbeitsplätze“. Diese setzt sich zusammen aus Vertretern der Stadt, der Arbeitsagentur, der Gewerkschaften und der Kammern. (dpa, lby, AZ)

Themen Folgen