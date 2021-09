Ideen für ein besseres Bayern

vor 17 Min.

Lernpaten in Augsburg: Gegen die Angst vor lachenden Mitschülern

Lern- und Lesepaten helfen Kindern, die Probleme in der Schule haben. Das soll ohne Stress und Notendruck geschehen. Die Ergebnisse sind beachtlich.

Plus Manuela Jacob ist eine Lernpatin. Diese helfen Kindern, die Probleme in der Schule haben. Ein Projekt, das immer mehr Zulauf erfährt – und einen echten Unterschied macht.

Von Sören Becker

Mutige Macher, Menschen, die viel Zeit, Energie und Herzblut in aufwendige Projekte stecken, können die Welt verändern. Im Kleinen und im Großen. In unserer Serie „Ideen für ein besseres Bayern“ wollen wir solche Menschen und Projekte vorstellen. In der fünften Folge geht es um Freiwillige, die Kindern dabei helfen, ihre Bildungslücken auszugleichen.

