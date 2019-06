vor 3 Min.

Ikarus-Festival 2019: Line-Up, Tickets und Wetter-Aussichten

Vom 7. bis zum 10. Juni findet wieder das Ikarus-Festival in Memmingerberg statt. Alle Informationen zu den Top-Acts, Besonderheiten und Tickets gibt es hier.

Ikarus-Festival: Die Location

Das Ikarus-Festival findet seit 2015 auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Memmingerberg statt. Es gibt sechs Bühnen, davon sind drei in ehemaligen Flieger-Hangars, eine ist mitten im Wald.

Das Line-Up 2019 beim Ikarus-Festival in Memmingerberg

Headliner des Festivals ist der Berliner Techno-Musiker Paul Kalkbrenner. Aber auch andere bekannte Musiker wie die Drunken Masters, Martin Solveig und Lost Frequencies kommen nach Memmingerberg. Insgesamt treten über 100 DJs auf sechs verschiedenen Bühnen auf. Details zum Line-Up und Zeitplan gibt es hier.

Alle Farben alias Frans Zimmer war einer der Top Acts auf dem Ikarus in 2018. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Tickets für das Ikarus-Festival 2019

Tickets gibt es in verschiedenen Kategorien, davon sind einige bereits ausverkauft, darunter das Caravan-Ticket. Tagestickets für Freitag sind aber beispielsweise noch erhältlich: Die Top-Acts an diesem Abend sind Martin Solveig und Ofenbach. Auch für die anderen Tage gibt es noch Einzeltickets, auch das teuerste Ticket für das ganze Wochenende ist noch erhältlich. Der offizielle Ticketverkauf endet am Freitag, 7. Juni 2019, es soll aber eine Abendkasse geben.

Camping beim Ikarus-Festival 2019

Wer auf dem Gelände campen will, braucht ein extra Camping-Ticket. Gut zu wissen: Das Camping-Ticket kann man nur in Verbindung mit einem Festivalticket kaufen. Dieses Jahr gibt es erstmals Zelte, die man mieten kann. Das "Comfort Camping" reicht vom einfachen Zelt bis hin zu Tipis und Stoffzelten mit Betten, Teppichen und Spiegeln.

Eine der Bühnen beim Ikarus-Festival 2018. Bild: Daniela Polzer (Archivbild)

Anreise: So kommt ihr zum Ikarus-Festival 2019

Mit dem Auto: Am schnellsten erreicht man den Flughafen über die Ausfahrt Memmingen-Ost auf der A96. Für Festivalbesucher gibt es spezielle Parkplätze am Festival-Gelände. Wer sich nicht auskennt, kann im Navigationssystem folgende Adresse eingeben: Am Flughafen 42, 87766 Memmingerberg.

Mit dem Zug: Vom Bahnhof in Memmingen fahren regelmäßig Busse zum Flughafen.

Mit dem Flugzeug: Der alte Militärflughafen liegt direkt neben dem Allgäu Airport und ist von dort zu Fuß zu erreichen.

Mit dem Bus: Für das Ikarus-Festival gibt es einen speziellen Bus, der von 60 Städten in Deutschland - darunter Berlin, Hamburg und Stuttgart - nach Memmingerberg fährt. Nähere Informationen gibt es hier. Außerdem fährt regelmäßig ein Shuttlebus zum Memminger Bahnhof.

Öffnungszeiten beim Ikarus-Festival 2019

Campinggäste können am Freitag bereits um 9 Uhr anreisen. Für die Tagesgäste gelten folgende Öffnungszeiten:

Freitag 17 Uhr bis 4 Uhr

Samstag 12 Uhr bis 4 Uhr

Sonntag 12 Uhr bis 4 Uhr

So wird das Wetter beim Ikarus-Festival 2019

Bisher sind die Aussichten gut es wird tagsüber sonnig bei rund 25 Grad. Lediglich am Samstagmorgen soll es leicht regnen.

Das gibt es außerdem beim Ikarus-Festival 2019

Der Veranstalter hat neben der Streetfood-Meile, die es auch in den vergangenen Jahren gab, ein Open Air Kino, ein Riesenrad und verschiedene Workshops angekündigt. Dazu gehören beispielsweise Yoga, Hairstyling und Festivalschminken. Nachts fallen die Temperaturen auf durchschnittlich 15 Grad.

Das Ikarus-Festival 2018 Bild: Benedikt Siegert

Das ist verboten auf dem Ikarus-Festival 2019

Aggregate u. Generatoren

Messer

Waffenähnliche Gegenstände

Jegliche Form von Gaskartuschen

Auto- und Motorradbatterien

Glasflaschen (auch Shisha Töpfe inbegriffen)

Trockeneis in größeren Mengen (mehr als ein Kilogramm)

Drohnen

Musikanlagen

Feuerwerkskörper

Petroleumlampen

Tiere

Megaphone

Feuerlöscher

Ikarus-Festival 2019: Gut zu wissen

Minderjährige dürfen das Festival nicht besuchen, auch nicht mit Erlaubnis der Eltern.

Es gibt Geldautomaten auf dem Festival-Gelände.

Es gibt Schließfächer mit Ladestationen für Smartphones.

