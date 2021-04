vor 19 Min.

Impfungen in Supermärkten und Schulen? Söder fordert neue Impfstellen

Bayerns Ministerpräsident will Impfungen auch in Supermärkten und Schulen möglich machen.

Plus Bayerns Ministerpräsident Söder plant, Impfungen im Freistaat auszuweiten. Er will in Supermärkten und Schulen weitere Impfstellen schaffen. Doch wie sinnvoll ist das?

Von Maria Heinrich

Mal eben für ein schnelles Abendessen ein paar Eier, ein Packung Toastbrot und etwas Käse im Supermarkt besorgen – und nach den Kassen einen Stopp einlegen, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Eine Vorstellung, die erst mal reichlich skurril klingt, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) jedoch in den kommenden Monaten in die Realität umsetzen will.

Themen folgen