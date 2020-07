vor 32 Min.

In München entsteht das teuerste Wohnhaus Deutschlands

Eine Luxus-Villa in München ist wohl Deutschlands teuerstes Wohnhaus. Was die Käufer erwartet und wieviel Geld sie auf den Tisch legen müssen.

Von Lea Binzer

Eine Villa reiht sich an die andere, die Grundstücke sind groß und von hohen Mauern und Hecken umgeben. In den Einfahrten und am Straßenrand stehen teure Autos. Die Pienzenauerstraße im Herzogpark im Stadtteil Bogenhausen liegt direkt an der Isar und gehört zu den teuersten Wohngegenden Münchens. Wer hier ein Haus kaufen will, muss tief in die Tasche greifen.

Allerdings sorgt der Kaufpreis von 38,3 Millionen Euro für die „Luxus-Neubau-Villa mit Isarblick“, die derzeit auf Immobilienscout24 angeboten wird, dann doch für Aufsehen. Für diesen unglaublichen Preis sind Grundstück und Gebäude zu haben. Geplant ist eine Villa im Jahrhundertwende-Stil mit 22 Zimmern auf 1168 Quadratmetern Wohnfläche, die bis 2022 errichtet werden soll, wie Oliver Herbst erklärt. Er ist der Makler dieser „besten, vermutlich teuersten Villa Deutschlands“, wie er sie nennt. Die Villa direkt am Isarufer passe gut in das Portfolio seiner Firma Immovision mit Sitz am Starnberger See und einem Showroom in München.

Hohe Decken wie in einer Jahrhundertwende-Villa, doch die Technik und Ausstattung der geplanten Luxus-Villa ist auf dem neuesten Stand. Bild: Immovision (Simulation)

Preis für die Luxus-Villa in München ist laut Makler Oliver Herbst gerechtfertigt

Laut Exposé wird nichts geringeres als ein „Meisterwerk“ erschaffen: „Unaufdringlicher Luxus auf höchstem Niveau mit modernster Gebäudetechnik, unsichtbar eingebettet in die klassische Ästhetik hochherrschaftlicher Villen aus einer ruhigeren und romantischen Zeit.“ Sprich: Drei Wohngeschosse, Garten mit Pool, Dach-Terrasse mit Pool, acht Tiefgaragenstellplätze mit Autowaschplatz, Untergeschoss mit Wellness-, Fitness- und Spa-Bereich plus Pool.

Trotz der Isar vor der Haustür muss man nicht in ihr schwimmen. Drei Pools (hier auf der Dachterrasse) machen das möglich. Bild: Immovision (Simulation)

Dazu kommt noch ein „unerhörter Blick“ hinein ins Grün und auf die Isar sowie nur ein anderes angrenzendes Grundstück. Auch wurde das Projekt von einem Geomanten begleitet, der die geistige, seelische und energetische Identität eines Ortes erfasst. Das Ziel: Das energetische Potenzial des Ortes ausschöpfen, damit sich die Bewohner dauerhaft wohl fühlen. Denn viel wichtiger als Luxus sind „Lebensqualität, Gesundheit und Glück“, wie im Exposé steht.

Dennoch bleibt trotz Lage und Ausstattung die Frage, ob ein solcher Preis gerechtfertigt ist. „Ja“, sagt Makler Herbst. Es klinge zwar unfassbar, dass ein Mensch so viel für ein Haus ausgebe. Aber weltweit gebe es noch bedeutend teurere Beispiele. Und die Nachfrage sei groß: „Zwei Hände reichen nicht, um die Interessenten zu zählen.“ Von der arabischen Prinzessin über den russischen Oligarchen bis zu deutschen Unternehmerfamilien sei alles vertreten.

Ein Blick ins Grüne und das mitten in München bietet sich gerade aus den oberen Stockwerken der Luxus-Villa. Bild: Immovision (Simulation)

Wie Corona das Kaufinteresse für die 38,3 Millionen Euro Villa beeinflusst

Das Interessante: Seit den Corona-Lockerungen sei die Nachfrage nach solchen Alleinlage-Perlen mit Naturbezug als Geldanlage enorm gestiegen, sagt der 52-jährige Makler. Zudem haben Interessenten solcher Objekte „Sehnsucht nach etwas Besonderem“. In diesem Fall sei das ein Leben wie auf dem Land – aber doch mitten in der Stadt.

Die Baugenehmigung ist schon erteilt, auf Grundrisse und Ausstattung kann aber noch Einfluss genommen werden. Prinzipiell muss es nicht einmal die Villa im Jahrhundertwende-Stil werden. Allerdings sei das der Wunsch des Bauherren, eines Immobilienunternehmers aus dem Nürnberger Raum, der sich damit ein Denkmal setzen wolle, wie Oliver Herbst erklärt. Und wer die Villa nicht im Ganzen will, kann auch nur eins von drei Wohngeschossen kaufen. Dafür wären dann immerhin nur 11,5, 12,5 oder 13,5 Millionen Euro nötig.

