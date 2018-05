vor 50 Min.

In der Region drohen schwere Gewitter Bayern

Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) drohen heute Nachmittag teilweise starke Gewitter in der Region. Mit Sturm und Hagel ist zu rechnen.

Von Oliver Bosch

Der heutige Muttertag könnte in der Region an manchen Stellen richtig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Vorabmeldungen vor schweren Gewitter in ganz Schwaben und in großen Teilen der anderen bayerischen Landkreise. Für die folgenden Landkreise gibt es bereits Unwetterwarnungen: Unterallgäu, Ostallgäu, Landkreis Landsberg, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen.

Bis in die erste Nachthälfte hinein sollen sich gebietsweise schwere Gewitter entwickeln, die aus Südost aufziehen. Örtlich müsse mit Sturmböen bis 85 km/h und Hagel gerechnet werden. Die Hagelkörner erreichen dabei eine Größe von bis zu zwei Zentimeter. Wo diese "Granaten" vom Himmel prasseln, ist mit größeren Schäden zu rechnen.

Hauptgefahr sieht Deutscher Wetterdienst beim Starkregen

Autobesitzer sollten ihre Fahrzeuge an einem sicheren Platz unterstellen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Die Hauptgefahr sehen die Experten vom Deutschen Wetterdienst beim Starkregen. Da die Gewitter nur langsam übers Land ziehen, drohen massive Überschwemmungen. Die Wetterfrösche weisen darauf hin, dass Regenmengen von 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder bis zu 60 Liter pro Quadratmeter bei wiederholenden Gewittern niedergehen können.

Unwetter wüteten am Vatertag bereits in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Wucht der Unwetter bekam am Vatertag bereits der Norden zu spüren. Die Schlechtwetterfront suchte hauptsächlich Teile von Hamburg und Schleswig-Holsteins heim. Zurück blieben einsturzgefährdete Häuser, vollgelaufene Keller und überflutete Straßen.

