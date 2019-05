17:37 Uhr

In diesem neuen Museum stecken 200 Jahre bayerischer Geschichte

In Regensburg eröffnet das neue Museum für Bayerische Geschichte. Aber was ist da zu sehen? Und was macht diesen Freistaat Bayern überhaupt aus?

Von Andrea Kümpfbeck

Was ist jetzt dieses Bayern, das jeder kennt auf der Welt? Oder zumindest zu kennen glaubt. Als Antwort auf die Frage, was den Landstrich im Süden Deutschlands ausmacht, kommt sofort das Schloss Neuschwanstein. Der FC Bayern, das Oktoberfest. Aber ist das tatsächlich das heutige Bayern? Ein zünftiges Land, reduziert auf wenige Begriffe? Auf hohe Berge, weiß-blauen Himmel, auf Bier aus Maßkrügen, jodelnde Trachtler in Lederhosen und die CSU?

Wer sich auf Spurensuche begeben will, kann das ab Mittwoch, 5. Juni in Regensburg tun. Ministerpräsident Markus Söder wird am Tag zuvor das 88 Millionen teure Museum der Bayerischen Geschichte am Donaumarkt eröffnen. Ein neues Wahrzeichen Bayerns und Prestigeprojekt seines Vorgängers Horst Seehofer, das dieser in seiner ersten Regierungserklärung 2008 angekündigt hat.

Die SPD wollte schon 1961 ein Museum

Dabei reicht die Idee für ein Museum der Bayerischen Geschichte viel weiter zurück: Schon 1961 stellte der ehemalige Ministerpräsident Wilhelm Hoegner für die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag den Antrag, eine "Stätte geschichtlicher Selbstdokumentation des bayerischen Staates" zu errichten. Der Ansatz war seiner Zeit weit voraus. Selbst auf Bundesebene gelang es erst eine ganze Generation später, nämlich 1986, das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn zu gründen.

Da es aber schnell zu Konflikten mit den Direktoren der staatlichen Museen kam, die fürchteten, dafür Schätze aus ihren Häusern abgeben zu müssen, wurde zwar eine "Arbeitsgruppe Haus der Bayerischen Geschichte" eingerichtet. Der Trend ging aber weg von einem Museum hin zu einer "mobilen Einheit" für Sonderausstellungen – die bayerischen Landesausstellungen, höchst erfolgreich durchgeführt vom in Augsburg beheimateten "Haus der Bayerischen Geschichte".

Das hat nach der Ankündigung Seehofers dann auch ein Konzept für ein "Museum der Bayerischen Geschichte" erarbeitet – und dort ist jetzt auch die Leitung des Regensburger Hauses angegliedert.

Die Regensburger fremdeln mit der Architektur des Museums

Was aber ist zu sehen in dem umstrittenen, modernen, funktionalen Museumsgebäude direkt am Donauufer? 200 Jahre Geschichte Bayerns, dargestellt von 1000 Exponaten auf 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Im hellen, 17 Meter hohen Eingangsbereich, durch dessen Glasdach die Sonne Rauten auf den Boden zaubert, grüßt ein Rentner die Besucher: Ein riesiger Löwe vom Balkon des Löwenbräu- Zeltes hebt den Maßkrug, wackelt mit dem Schwanz, summt die Bayernhymne. "Und was beim Wiesn-Besucher ankommt", sagt Museumsdirektor Richard Loibl, "kann auch in einem Museum die Schwellenängste der Besucher brechen".

Die Regensburger jedenfalls fremdeln noch immer mit der modernen Architektur. Zu schlicht sei das Gebäude, das direkt an die als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnete Altstadt angrenzt. Zu grau die Farbe, zu trist das Aussehen. Dabei spiegelt das Grau exakt den Farbton der Mauersteine wieder, die direkt gegenüber den Rest der alten Römermauer formen, sagt Architekt Stefan Traxler. Ein Teil der Abneigung liegt sicher auch daran, dass der Donaumarkt, die einzige unbebaute Fläche in der Altstadt, zuvor ein praktischer Großparkplatz war, auf dem freitags ein hübscher Wochenmarkt stattfand.

"Bayern wird von Idioten regiert"

Über eine Rolltreppe geht es – untermalt von Kanonendonner, Schwertergeklirr und Pferdegetrampel – hinauf in den ersten Stock und hinein ins napoleonische Schlachtengetümmel. "Bayern ist ein irdisches Paradies" leuchtet einem entgegen. Der Spruch, den heutige Ministerpräsidenten gerne benutzen, wenn sie den Freistaat in den Himmel loben. Der französische Spion aber, von dem er stammt, sollte herausfinden, ob im Süden ein weiterer Partner für Napoleons Expansionspläne zur Verfügung stünde. Ein Paradies also – "aber regiert von Idioten", wie der Spion weiter berichtet.

Die Geschichte wird auf neun Bühnen und Vitrinen in Happen von jeweils 25 Jahren portioniert – eine Zeitreise, beginnend im Jahr 1800 bis 2025. Es ist der Weg von der Zeit Bayerns unter Napoleon über den Verfassungsstaat bis zur konstitutionellen Monarchie. Der Prunkschlitten Ludwigs II. ist zu sehen. Seine Pillendose volle Morphium. Der am Ufer entdeckte Regenschirm und die Taschenuhr des Märchenkönigs, die er trug, als er im Starnberger See ertrank.

Industrialisierung, Theater, Landwirtschaft, Handel, Verkehr: Die Ausstellung deckt ein breites Spektrum ab. Wissenschaftlich fundiert, aber auch mit reichlich Selbstironie und Augenzwinkern erleben die Besucher die Entwicklung des Freistaats mit. Und sie erleben, wie Bayern mithilfe des Biers zum Mythos wird. Egal, ob in Paris, Philadelphia oder Antwerpen: Bayerische Brauer sind auf den Weltausstellungen präsent und holen die Medaillen. Weil in vielen anderen Ländern Bier noch fremd ist. Und weil sie es in bayerische Lebensart verpacken: Sie liefern die Alpenkulisse, Wirtshauskultur, eine Trachtenkapelle und Schuhplattler.

Der Erste Weltkrieg sorgt für eine scharfe Zäsur. Das Maschinengewehr 08/15 steht im Museum symbolisch für den Krieg, dem zehn Millionen Menschen zum Opfer fallen. Und es steht wegen seiner Ladehemmung "für bayerisches Glump", wie Direktor Loibl sagt.

Ein weiteres, dunkles Kapitel, nimmt in München seinen Anfang: der Nationalsozialismus. Das Album einer Frau, die darin den Aufstieg Hitlers in Bildern und Artikeln festhält, ist ausgestellt; die gestreifte Jacke eines französischen Häftlings im KZ Dachau und die Schreibmaschine der "Weißen Rose", auf der sie die Flugblätter tippten.

Im Bayerischen Wald heißt Stracciatella-Eis Straccula

Zum Neubeginn Bayerns gehören die Vertriebenen. Instrumentenbauer aus dem Sudetenland zum Beispiel, die im mittelfränkischen Bubenreuth neu durchstarten und Gitarren für die Beatles oder Elvis Presley bauen. Man leistet sich einen Urlaub in Italien, fährt mit dem Goggomobil über den Brenner und in Grafenau eröffnet der Gastarbeiter Giuseppe Guarino aus Neapel die erste Pizzeria im Bayerischen Wald. Dort verkauft er auch Eis. Weil die Waldler Stracciatella nicht aussprechen können, taufen sie es einfach Straccula-Eis.

Auch die CSU, die quasi für Bayern steht und seit fast 70 Jahren regiert, hat natürlich ihren Platz im Museum. Die Büste ihres Übervaters Franz Josef Strauß ist zu sehen, der 1988 nach einem Jagdausflug im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg starb. Daneben stehen die riesigen drei blauen Buchstaben samt Raute und Löwe, die an der Außenfassade der alten Parteizentrale angebracht waren.

Was aber macht jetzt dieses Bayern aus? Diesen Flickenteppich, zusammengesetzt aus vielen kleinen Mosaiksteinchen? Museumsdirektor Richard Loibl hat seine eigene Definition: "Das Besondere an Bayern ist der Dialekt", sagt er, "die süddeutsche Lebensart. Und die unglaubliche Fähigkeit der Bayern, das alles zusammen perfekt zu vermarkten." So haben vor allem die Oberbayern ein Bild vom Freistaat geprägt, das alle schön finden. Und das um die Welt geht. Samt Neuschwanstein, FC Bayern und dem Oktoberfest.

