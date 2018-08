vor 18 Min.

In diesen Gemeinden ist Maria Himmelfahrt kein Feiertag Bayern

An Maria Himmelfahrt feiern Katholiken die Aufnahme Marias in den Himmel.

Am 15. August, Maria Himmelfahrt, ist in Bayern gesetzlicher Feiertag. Allerdings nicht überall: In 16 Gemeinden haben die Menschen an diesem Tag nicht frei.

Von David Specht

Am 15. August blickt der Rest Deutschlands wieder neidisch auf das Saarland und Bayern - oder zumindest auf Teile des Freistaats. An diesem Tag feiern die Katholiken Maria Himmelfahrt, also die Aufnahme der Mutter Jesu in den Himmel. Während allerdings im Saarland alle Menschen frei haben, gilt der Feiertag in Bayern nur regional.

Nur wo überwiegend Katholiken wohnen, ist Maria Himmelfahrt Feiertag

Im Feiertagsgesetz ist dies wie folgt geregelt: "Ein gesetzlicher Feiertag ist Maria Himmelfahrt in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung". Dabei geht es nur um das Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten, andere Glaubensrichtungen und Atheisten spielen für die Feiertagsfrage keine Rolle.

Das Landesamt für Statistik in Fürth stellt fest, welche Gemeinden das sind. In Schwaben sind demnach 95,3 Prozent der Gemeinden überwiegend katholisch und haben am Mittwoch frei. In 16 Gemeinden müssen die Menschen arbeiten. Welche das sind, zeigt die Karte.

Die Festlegung beruht laut Landesamt für Statistik auf den Ergebnisse des Zensus 2011. An Maria Himmelfahrt ist in Ober- und Niederbayern überall frei. In der Oberpfalz sind 96 Prozent der Gemeinden überwiegend katholisch, in Unterfranken 87 Prozent. In den meisten Gemeinden in Oberfranken und Mittelfranken wird dagegen ganz normal gearbeitet - dort sind nur 46,3 Prozent beziehungsweise 18,1 Prozent der Gemeinden überwiegend katholisch.

In Memmingerberg und Deiningen war die Feiertagsentscheidung sehr knapp

In Schwaben war die Feiertagsentscheidung in Memmingerberg im Unterallgäu am knappsten. Laut Landesamt für Statistik lebten dort 2011 981 Katholiken und 1051 Protestanten. Folglich ist am Mittwoch kein Feiertag in Memmingerberg. Ähnlich knapp ging es in Deiningen im Landkreis Donau-Ries zu. 2011 lebten 88 Protestenten mehr in der Gemeinde als Katholiken (780).

Der einzige andere regionale Feiertag in Bayern ist übrigens das Augsburger Friedensfest. Da in der Stadt auch Maria Himmelfahrt ein Feiertag ist, haben die Augsburger innerhalb von sieben Tagen zwei freie Tage mehr als die Menschen im etwa 50 Kilometer entfernten Bächingen an der Brenz.

