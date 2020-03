vor 1 Min.

Indra Baier-Müller ist neue Landrätin - Alfons Hörmann verliert überraschend

Plus Indra Baier-Müller von den Freien Wählern schlägt den CSU-Netzwerker Alfons Hörmann bei der Landrats-Stichwahl im Landkreis Oberallgäu.

Von Aimée Jajes, Michael Mang und Michael Stifter

Im Sport würde man sagen: Der haushohe Favorit geht völlig überraschend als Verlierer vom Platz. Die Landratswahl im Oberallgäu schien lange ein Heimspiel für Alfons Hörmann zu werden. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes ist ein Netzwerker mit großem Einfluss – nicht nur im Sport, sondern auch in Politik und Wirtschaft. Doch der CSU-Kandidat unterlag in der Stichwahl völlig überraschend seiner Kontrahentin von den Freien Wählern. Indra Baier-Müller hat keine Erfahrung in der Kommunalpolitik, um ein letztes Mal in den Sportjargon zu verfallen: Sie hatte keine Chance und die hat sie genutzt. Die 48-Jährige setzte sich mit 51,9 Prozent der Stimmen durch und wird die erste Frau an der Spitze des Landratsamtes.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

DOSB-Präsident Alfons Hörmann war als Favorit in die Stichwahl zum Landrat im Kreis Unterallgäu gegangen. Bild: Guido Kirchner, dpa Das Ergebnis ist eine herbe Niederlage für Alfons Hörmann Für Hörmann ist das eine herbe Enttäuschung, zumal er alles auf eine Karte gesetzt hatte: Den Vorstandsvorsitz eines international tätigen Bauzulieferers legte er nieder, um sich voll auf den Wahlkampf konzentrieren zu können. Nach seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik 2014 plante er sein Comeback als direkten Durchmarsch ins Landratsamt. Es sei für ihn eine "Ehrensache", diesen Posten in seiner Heimat zu übernehmen, wiederholte er immer wieder. Eine Steilvorlage für seine politischen Gegner, die ihm entgegenhielten, das Landratsamt müsse die "Hauptsache" sein. Und dann war der 59-Jährige, der sich gerne als hemdsärmeliger Macher inszeniert, in den zwei Wochen vor der Stichwahl auch noch zum Zuschauen verdammt. Wegen Corona musste er alle Veranstaltungen absagen und versuchte, die Wähler via Internetvideos und Telefonsprechstunden zu überzeugen. Hat nicht gereicht. Baier-Müller arbeitete schon einmal im Landratsamt - jetzt kommt sie als Chefin zurück Für die Überraschungssiegerin Indra Baier-Müller, die seit sechs Jahren als Vorstand der Diakonie Allgäu für 500 Mitarbeiter verantwortlich ist, schließt sich ein Kreis. Nach dem Studium war sie schon einmal im Landratsamt beschäftigt. In der Verwaltung. Nun kehrt sie als Chefin zurück. Ihren Schritt in die Politik begründet sie so: "Man kann nicht nur motzen, man muss auch Verantwortung übernehmen." Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Hier finden Sie alle Ergebnisse zur Stichwahl und zur Kommunalwahl 2020 in der Region Über alle Entwicklungen zur Stichwahl informieren wir Sie außerdem in unseren Live-Blogs: Live-Blog zu den Stichwahlen in Bayern

Live-Blog zur Stichwahl in Augsburg Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen