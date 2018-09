10:24 Uhr

Infos zur Landtagswahl in Bayern 2018: Parteien, Termin, Briefwahl Bayern

Im Oktober ist Landtagswahl in Bayern: Wir haben alle Infos zu Termin, Ablauf, Parteien und Spitzenkandidaten, Briefwahl sowie Ergebnis.

Termin: Wann ist Landtagswahl in Bayern 2018?

Die Landtagswahl in Bayern findet am Sonntag, 14. Oktober 2018 statt. Es ist die 18. Landtagswahl nach dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig mit dem Bayerischen Landtag werden die sieben bayerischen Bezirkstage gewählt.

Diese Parteien treten bei der Landtagswahl 2018 in Bayern an

Parteien und Wählergruppen, die bei der Landtagswahl 2013 mindestens 1,25 Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben, können an der Landtagswahl 2018 direkt teilnehmen - also ohne Unterschriftenlisten zu ihrer Unterstützung vorzulegen. Darunter fallen folgende Parteien (in der Reihenfolge ihres Wahlergebnisses bei der LTW 2013):

CSU

SPD

Freie Wähler

Bündnis 90/Die Grünen

FDP

Die Linke

Bayernpartei

ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei)

Piratenpartei

Folgende Parteien können Wahlvorschläge einreichen, wenn sie bis zum 2. August hinreichend viele Unterstützungsunterschriften sammeln. Um in allen Regierungsbezirken antreten zu können, sind mindestens 8277 Unterschriften nötig.

AfD Bayern

Liberal-Konservative Reformer

mut

Partei der Humanisten

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei)

Partei für Franken

Partei für Gesundheitsforschung

Partei Mensch Umwelt Tierschutz

V-Partei 3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

- Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer WPD (Wasser Partei Deutschland - Die NaturWeißen)

Arbeitnehmer und Rentner Union

Allianz Deutscher Demokraten

Soziale Bürgervereinigung Deutschland

Die CDU ist zwar wahlvorschlagsberechtigt, tritt aber traditionell nicht in Bayern an.

Landtagswahl in Bayern: Wer sind die Spitzenkandidaten der großen Parteien?

Folgende Spitzenkandidaten treten bei der Landtagswahl am 14. Oktober 2018 an:

Landtagswahl 2018 in Bayern: Erst- und Zweistimme - wie läuft das ab?

Der Bayerische Landtag setzt sich aus 180 Abgeordneten zusammen. 91 dieser Abgeordneten werden mit der Erststimme im Stimmkreis gewählt, die übrigen 89 mit der Zweitstimme auf Wahlkreislisten. Die Stimmabgabe erfolgt auf zwei Stimmzetteln.

Eine detaillierte Erklärung zur Wirkung von Erst- und Zweistimme sowie zum Landeswahlrecht finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Landesamts für Statistik.

Kann ich bei der Landtagswahl 2018 per Briefwahl wählen?

Grundsätzlich geben Wähler in dem Wahllokal ihre Stimme ab, bei dem sie im Wählerverzeichnis als wahlberechtigt registriert sind. Wer per Briefwahl abstimmen möchten, muss bei der Gemeinde einen Wahlschein beantragen. Ein solcher Antrag muss nicht begründet werden.

Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl wird allen Wahlberechtigten per Post die Wahlbenachrichtigung zugestellt. Auf deren Rückseite findet sich ein Formular zur Beantragung des Wahlscheins sowie der Briefwahlunterlagen. Dieses muss vollständig ausgefüllt bis spätestens zwei Tage vor der Wahl (also bis Freitag, 12. Oktober 2018) zurück an die Gemeinde geschickt oder dort persönlich abgegeben werden.

Weitere Informationen zur Beantragung von Briefwahlunterlagen finden Sie hier.

Bayern-Landtagswahl 2018 : Wann steht das Ergebnis fest?

Die Wahllokale sind am 14. Oktober 2018, dem Tag der Landtagswahl in Bayern, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmzettel. Das vorläufige Gesamtergebnis wird wohl erst nach Mitternacht feststehen. (sli)

