07:52 Uhr

Ingolstadt: Auto fängt unter der Fahrt an zu brennen

Das Auto eines 41-jährigen Fahrers fing in Ingolstadt unter der Fahrt Feuer.

Der Fahrer bemerkte Rauch und hielt an. Kurze Zeit später fing das Auto Feuer.

Ein 41-Autofahrer hat am Mittwoch unter der Fahrt bemerkt, dass Rauch aus dem Motorraum seines Autos drang. Er war im Stadtgebiet von Ingolstadt unterwegs. Kurz darauf fing das Auto Feuer. Der Fahrer hielt sofort an und öffnete die Motorhaube. Nach Polizeiangaben griff der Mann anschließend selbst zum Feuerlöscher und schaffte es so, den Brand zu ersticken. Das Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen