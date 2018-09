Ingolstadt ist eine Autostadt im Aufbruch

Plus Das vom Abgasskandal heimgesuchte Ingolstadt will europäische Modellregion für Flugtaxis und Hightech-Metropole werden. Was alles in Planung ist.

Für Franz Glatz beginnt der Morgen schon wieder mit der Zukunft. Dabei hatte er sich der doch erst bis tief in die vergangene Nacht gewidmet. Bis halb zwei hat der Geschäftsführer des Digitalen Gründerzentrums brigk an einem Konzeptpapier gearbeitet, das der Staatsregierung vorgelegt werden soll. Es geht dabei um Drohnen und Flugtaxis. Das brigk in Ingolstadt soll expandieren. Himmelwärts, quasi. Glatz braucht dringend Kaffee. Später muss er zum Architekten. Allerdings sehen nicht nur seine Locken noch etwas geplättet aus. Neben der dampfenden Tasse liegt auf dem Küchenboard eine Grafik: „The Drone Market Environment 2018“. Sie ist so dicht mit Firmenlogos bedruckt, dass ziemlich schnell klar wird: Um die Zukunft kümmert sich auf diesem Planeten nicht nur Glatz.

Wenn man heute von Digitalisierung spricht, dann ist das wie vor rund 40 Jahren mit der Globalisierung. Alle wissen, dass sie das Leben grundlegend und nahezu täglich verändert, aber wie man sich ihr stellt, ihre Chancen vor anderen nutzt, sich gegen Risiken wappnet, wie man eine Stadt, den Freistaat im global-digitalen Wettbewerb aufstellt, um zu profitieren, dafür braucht es derzeit öfter mal eine Nachtschicht und ein paar Tassen Kaffee. Denn: Die digitale Zukunft haben andere früher entdeckt.

Das gilt für Bayern wie für Ingolstadt. Sicher, die Stadt ist nur ein kommunales Beispiel im Freistaat. Allerdings eines mit hohem Einsatz. Denn an diesem Pars pro toto, dieser schnell wachsenden, sehr wohlhabenden vom Audi-Abgasskandal aber auch tief verunsicherten Boomtown, lassen sich ein paar ambivalente Phänomene beschreiben, die Bayern mitreißen. Denn so produktiv die Audi-Stadt auch sein mag, die Fallhöhe ist enorm, wenn die Zeiten sich ändern. Wie geht es hier weiter? Glatz sagt es so: „Was mir am besten gefällt, ist, dass man hier Hochtechnologie-Standort sein will und das so auch formuliert, dass das Ziel klar benannt ist. Die Region hat sich aufgemacht.“

Das Ziel: Digitalisierung der Gesellschaft fördern

Franz Glatz, Leiter des brigk, vor dem "coworking space" in der Ingolstädter Innenstadt. Bild: Daniel Biskup

Glatz sieht seine Aufgabe in Ingolstadt vor allem darin, ein „Ökosystem für eine digitale Gründerszene“ zu schaffen. Das Silicon Valley ist weit weg. Aber die Nerds sollen trotzdem her. Sie sollen kommen, sich mehren und mit ihrem unternehmerischen Esprit (und ungezählten Überstunden) die ganze Region inspirieren. Glatz will helfen, dass die Leute digital denken lernen. Er selbst tut das schon seit Jahrzehnten. Die von ihm betreute Avantgarde ohnehin. Es geht aber auch um die anderen, denen das Höher, Schneller, das Immer-noch-moderner-Werden etwas zu zügig geht. Die das vielleicht verstört. Glatz sieht sich auch als „mind-changer“. Natürlich trägt er Sneakers.

brigk. Das ist ein Kunstwort. Das englische „brick“ – Baustein/Backstein – schwingt genauso darin mit wie „bits and bites“. Dazu die beiden letzten Buchstaben vom „Kavalier Dallwigk“. In den Festungsbau direkt am Donauufer werden Glatz und seine Mitarbeiter einziehen, wenn er fertig restauriert ist. Beim Architekten geht es später um einen mit ordentlich Hochtechnologie gepimpten Panoramaraum. Vorbild ist der Deep Space 8K im Ars Electronia Center von Linz. An Wände und Boden projizieren Beamer Animationen und Videos. Potenzielle Investoren können hier in eine virtuelle Welt eintauchen. Auch in die digitale Zukunft. Bloß, wie sieht die aus?

Das Ziel hat der Stadtrat offiziell im Februar bestimmt. In dem Grundsatzbeschluss „Digitales Ingolstadt – Zukunftsfähiges Ingolstadt“ wird die Strategie für die nächsten Jahre festgelegt. Ingolstadt will „die Digitalisierung unserer Gesellschaft aktiv und vorausschauend fördern“ und so „die Weichen für die bestmögliche Lebens- und Arbeitsqualität zukünftiger Generationen“ schaffen. Man will global wettbewerbsfähig bleiben und sich zu diesem Zweck als „Pilotstadt für digitale und autonome Mobilität“ positionieren. Die Region, die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Eichstätt, machen mit.

Am brigk sind sie alle beteiligt. Es ist eine große Gemeinschaftsunternehmung mit vielen Gesellschaftern. Audi und Mediamarkt Saturn beispielsweise. Auch das Klinikum. Die Technische Hochschule (THI), die Uni Eichstätt, die IHK und die Handwerkskammer sind Partner. Die Region will sich als dynamischer, nachhaltiger Hochtechnologiestandort mit globalem Alleinstellungsmerkmal begreifen. Weniger Diesel, mehr Zukunft sozusagen. Explizit mit, nicht gegen Audi, den größten Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler. Der Abgasskandal des Unternehmens kann der Stadt dabei helfen, sich neu zu erfinden. „Ideen und Geschäfte“, sagt Glatz, „entstehen, wenn es Probleme gibt, nicht, wenn alles in Ordnung ist.“ Das Leuchtturmprojekt des Aufbruchs: die Flugtaxis.

Internetnutzung in Bayern 1 / 3 Zurück Vorwärts 98 Prozent aller Kommunen beteiligen sich am bayerischen Breitband-Förderprogramm. Das sind 2007 von 2056 Kommunen.

9 von 10 Haushalte in Bayern sind inzwischen an das schnelle Internet angeschlossen.

8 von 10 Haushalte können bereits 50 Mbit/s und mehr nutzen.

Europa will bei zivil genutzten Drohnen nicht den Anschluss verpassen

Auf einer großen, grünen Wiese, ein paar Kilometer vor Ingolstadt, weht an einem Spätersommertag das Gras friedlich im Wind. Der Schäfer müsste hier, im nördlichen Teil des Feilenmooses, bald mal wieder seine Herde einmarschieren lassen. Eine gern gesehene Invasion, so hört man, obwohl das Militärgelände ist. Es gehört zur Wehrtechnischen Dienststelle für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät der Bundeswehr (WTD 61). Airbus Defence and Space hat sein Werk direkt um die Ecke. Etwas weiter weg, mitten drin im Grün, steht auf einem nach 70er-Jahre-Bungalow ausschauenden Gebäude etwas Weißes.

Eine Art Auge, mit Klappe. Es ist ein Kinetheodolit. Das Ding misst sehr, sehr genau nach, wie sich Flugkörper im Raum bewegen. Es gibt hier mehrere davon und sie machen die große grüne Wiese zu einem Freiluftlaboratorium. Die Bundeswehr testet hier alles Mögliche. Drohnen, Flugzeuge, das Landen in Schräglage. Man kann sogar einen Hindernisparcours aufbauen. Diese grüne Wiese ist ein Zukunftsort schlechthin. Denn hier könnte das Test-Gelände entstehen. Hier könnten sich Start-ups ausprobieren, Flugtaxis, Notarzt-Transporter oder Verkehrsbeobachter entwickelt werden. Es sind noch sehr viele – auch rechtliche – Fragen offen, die Arbeitsgruppen um den Projektleiter und THI-Professor Harry Wagner haben noch viel Arbeit, aber die Bundeswehr unterstützt die Initiative. Mit der hatte Ingolstadt landesweit Schlagzeilen gemacht. Franz Glatz jedenfalls träumt schon von einem Drohnen-Rennen über der Donau. Das ist zwar noch etwas sehr weit weg, aber fürs angstfreie Vordenken wird der Mann schließlich bezahlt.

Über diesem Döner-Stand in Ingolstadt schwirren vielleicht bald Flugtaxis. Bild: Daniel Biskop

Hinter seinem Traum steht die „Urban Air Mobility (UAM)“- Initiative der Europäischen Kommission. Europa soll bei zivil genutzten Drohnen nicht den Anschluss verpassen. Ingolstadt und die angrenzenden Landkreise haben sich im Juni beworben. Sie wollen Modellregion zur Erforschung der städtischen Mobilität von morgen werden. Wie beim brigk ist dabei auch die THI am Start, dazu Audi, Airbus und viele andere. Die Kombination hier ist ziemlich günstig: Es gibt ein global tätiges Unternehmen, das sich mit Flugzeugen, Hubschraubern und Drohnen auskennt, einen global tätigen Autokonzern, der sich einige Expertise in Sachen autonomes Fahren erworben hat. Und es gibt einen Flughafen samt Testgelände und der dazugehörigen Infrastruktur. Was keine Selbstverständlichkeit ist. Sollte das alles so hinhauen mit dem Flugtaxi-Ding, würde Ingolstadts Aufbruch in die digitale Zukunft jedenfalls ordentlich Schub kriegen.

Und was ist mit Bayern? Stimmt da der Antrieb? Bitkom, der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, bescheinigt dem Freistaat in seinem Positionspapier zur Landtagswahl mit der Zukunftsstrategie „Bayern Digital“ und dem „Masterplan Bayern Digital II“, die „Basis gelegt“ zu haben, „um die digitale Transformation zu meistern.“ Ministerpräsident Markus Söder hat darüber hinaus einiges vor, wenn es eben um Flugtaxis, künstliche maschinelle Intelligenz oder das Reisen zu den Sternen geht. Viele fragten sich: Geht’s noch?

Der Breitbandausbau läuft: Mal besser, mal schlechter

Auf der bayerischen Erde geht es zunächst vor allem um: Breitbandausbau. Der läuft. Mal besser, mal schlechter. Je nachdem, wen man fragt. Bis 2025 soll ganz Bayern eine gigabitfähige Infrastruktur haben. Die – mit Netzen der 5. Generation (5G) – ist allerdings immer nur Voraussetzung. Bitkom warnt zugleich: „Jedes dritte deutsche Unternehmen hat Probleme, die Digitalisierung zu bewältigen, jedes vierte sieht in der Digitalisierung eine Gefährdung seiner Existenz.“ 90 Prozent der Kommunen in Deutschland erkennen laut einer Umfrage des Städte- und Gemeindebundes zwar die Chancen der Digitalisierung, wissen aber nicht genau, wie sie diese nutzen wollen: keinen Plan. – Und keinen Glatz.

Beides hat Ingolstadts OB Christian Lösel. Den Plan sogar schon länger. Der Mann, das sagen auch seine Gegner, brennt für das Thema. Er hat auf Glatz’ Drohnen-Konzeptpapier noch nachts geantwortet. Schon als er 2014 antrat, sprach er von der smart city, die seine Stadt werden möge. Was manchem damals wunderlich anmutete, wird seit Anfang des Jahres klar erkennbar. Der OB hat bei diesem Thema einen starken Prozessor eingebaut: Ingolstadt bekommt iPads für die Kitas, einen Förderverein für digitale Kunst, ein Fraunhofer-Anwendungszentrum für Vernetzte Mobilität und Infrastruktur, eine Wissenschaftsstiftung zur Förderung anwendungsorientierter Forschung.

An der sich gerade verdoppelnden THI wird ein Kompetenzzentrum für „Künstliche maschinelle Intelligenz“ aufgebaut. Auch das Gelände für den IN Campus wird gerade saniert und schon bebaut. Das von Audi geplante Innovationszentrum wäre im Diesel-Skandal beinahe verrußt. Dort, auf dem Gelände der alten Bayernoil-Raffinerie, soll das Auto der Zukunft erdacht werden. Höchstwahrscheinlich hat es Propeller. Gleichzeitig wird die Stadtverwaltung den neuen Zeiten angepasst. Und der Stadtrat soll einen Digitalisierungsausschuss bekommen. Es gibt auch Kritik. Lösel treibe seine Digital-Projekte zu schnell voran, heißt es. Aber wie, wenn nicht schnell, soll es gehen? Standortpolitik heißt globaler Wettbewerb.

Die neue bayerische Digitalisierungs-Offensive im Überblick 1 / 7 Zurück Vorwärts Bayern will in den kommenden Jahren drei Milliarden Euro zusätzlich für die Digitalisierung ausgeben und zudem 2000 zusätzliche Stellen schaffen. Der "10-Punkte-Masterplan", der an verschiedene bestehende Förderprogramme anschließt, im Überblick.

Glasfaser-Initiative: Ganz Bayern soll bis 2025 eine "gigabitfähige Infrastruktur" mit modernen Glasfaserkabeln bekommen. Vor allem Firmen, Forschungseinrichtungen, Behörden und Schulen sollen möglichst rasch von den neuen Höchstgeschwindigkeiten profitieren - derzeit sind bei EU-Förderprogrammen noch 30 Megabit pro Sekunde die Obergrenze. Grundsätzlich sollen alle Gemeinden ans Gigabit-Netz angeschlossen werden - was aber nicht heißt, dass dann jeder Haushalt sofort in den Genuss kommt. Zudem soll es bis 2020 insgesamt 40.000 zusätzliche WLAN-Hotspots geben, davon 20.000 an den Schulen. Und es ist eine Initiative für schnellere Mobilfunknetze (5G) geplant.

Sicherheit: Bayern will bis 2020 ein Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit 200 Mitarbeitern schaffen, Polizei und Behörden besser ausstatten und die Bekämpfung der Cyber-Kriminalität verstärken. Die IT-Sicherheitsforschung soll verstärkt werden.

Bildung/Wissenschaft: Lehrer sollen in Informatik fortgebildet werden. Es soll neue Studienangebote in verschiedenen Disziplinen geben, um die Kompetenzen der Studenten in Informatik zu stärken.

Wirtschaft: Das Förderprogramm "Digitalbonus Bayern" für mittelständische Unternehmen wird aufgestockt, Berufsausbildungen sollen modernisiert und an die digitale Arbeitswelt angepasst werden.

Technologie/Mobilität/Medizin: Mit einem halben Dutzend "Zukunftsinitiativen" will die Staatsregierung digitale Technologien in verschiedenen Bereichen vorantreiben, etwa in Sachen "Künstliche Intelligenz" oder autonomes Fahren. Das "Zentrum Digitalisierung Bayern" soll weiterentwickelt und erweitert werden. Zudem will die Staatsregierung digitale und Telemedizin voranbringen, also Fernbehandlungen durch Online- oder Telefon-Diagnosen.

Verwaltung: Bis 2030 soll die Verwaltung durchgängig digital organisiert werden. Um diesen Prozess zu begleiten, wird eine eigene Stabsstelle Digitalisierung in der Staatskanzlei geschaffen.

Nur, wo führt der hin? Kommen alle mit in dieser weltweiten Beschleunigungsphase? Während einem der smarte Kühlschrank heute mitteilt, dass die Milch alle ist, hört man Großmütter nicht selten zu ihren Enkeln sagen: Schalt doch mal das Internet ab. Die Initiative D21, ein Netzwerk aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft, erstellt regelmäßig einen Digitalisierungsindex. Der steigt zwar, aber 16 Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich „digital abseitsstehend“. Zugleich haben viele Sorge um ihren Job. Die IG Metall in Bayern verweist zum Beispiel auf die Elab-2.0-Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation. Darin geht es um Elektrifizierung und Digitalisierung in der Automobilindustrie.

Je nach Szenario sei dort allein in der Antriebstechnik jeder zweite Arbeitsplatz betroffen. Zugleich könne aber nur jeder vierte Arbeitsplatz mit einer neuen Aufgabe kompensiert werden. Beispiele wie diese gibt es viele. Die jüngste Studie des Weltwirtschaftsforums über „Die Zukunft der Arbeitsplätze 2018“ rechnet vor, wie viele Jobs Roboter übernehmen werden. Auch wenn Millionen neue entstehen: Vielen macht die globalisierte Digitalisierung Angst. Und Modernisierungs-Skeptiker neigen der AfD zu. Das hat die Bertelsmann Stiftung nach der letzten Bundestagswahl erforscht. Bei der hat die Partei in Ingolstadt über 15 Prozent der Zweitstimmen geholt – so viele wie sonst in keiner bayerischen Großstadt.

Er wollte etwas Neues, Unfertiges

Im ersten Stockwerk des brigk hat man keine Angst vor der Zukunft. Dort sind derzeit vierzehn Start-ups zugange. Wenn man reinkommt und die Jungs von „Mirrads“ fragt; „Kannst du kurz pitchen?“, dann erhält man einen prägnanten Kurzvortrag zum Unternehmenszweck: Sie stellen digitale Werbe-Spiegel her, „die mit einem Display auf der Rückseite ausgestattet sind. Die Leuchtkraft des Displays dringt von hinten durch den Spiegel und erzeugt so einen Hologramm-Effekt.“ Eine Box weiter in dem Coworking-Space (früher bekannt als Gemeinschaftsbüro) beschäftigt sich ein Team mit Kryptowährungen. Ein Drittes, „Printkiss“, bietet an, Grußkarten im Netz individuell zu gestalten. Man hilft sich untereinander. Wenn ein Ziel erreicht ist, wird eine Pulle geköpft.

Jedes Start-up hat eine – samt Geschäfts-Agenda – auf dem Sims in der Küche platziert. Das brigk ist ein lockerer Ort: durchbrochene Wände, Beton, kunstvoll arrangierter Kabelsalat, Sitzsäcke, dazu allen technischen Schnickschnack, den man heute so braucht. Vom Wired-Cover im Zeitschriftenständer aus blickt Elon Musk – extrem auf all das Kommende fokussiert – durch einen durch.

Im ersten Stock steht eine Tischtennisplatte. Das alles bedient auch das Klischee, aber: Wann immer man im brigk aufschlägt: Die Stimmung ist entspannt und zielorientiert. Ohne hierarchisches Gehabe. Seine offene Art, sagt Glatz, habe er sich im Silicon Valley „geholt“.

Und behalten. Seine 54 Jahre merkt und sieht man dem gebürtigen Neuburger nicht an. Der promovierte Chemiker blieb nach dem Studium zunächst an der TU München, wurde Referent des Präsidenten, wechselte später zur Bayerischen Landesbank in eine Abteilung, die auf die Finanzierung von Hightech-Unternehmen spezialisiert war. Ab 2002 führte er in München das Garchinger Technologie- und Gründerzentrum (gate) und war danach für das Werk I verantwortlich, den Prototyp für alle digitalen Gründerzentren. Vergangenes Jahr wechselte Glatz dann nach Ingolstadt. Er wollte etwas Neues, Unfertiges.

Wer von der Digitalisierung nicht stehen gelassen werden will, muss in Bewegung bleiben

Davon gibt es im Makerspace ausreichend. Da, wo die alte und neue Arbeitswelt auf sehr charmante Art zusammen kommen. In einem Ex-Aldi bei der Autobahn. In Ingolstadts erster offener Hightech-Werkstatt gibt es von der Metallfräse bis zum 3D-Drucker alles. Sie gehört zum brigk. Man kann dort ein Stehpult aus Holz bauen oder selbst einen virtuellen Assistenten programmieren. Das Ziel: den technischen Wissensschatz der Region heben. Glatz will an die Tüftler ran. Vor ein paar Tagen war Eröffnung. Es ist ein Ort, der seinem Wesen entspricht. Er mag, wenn etwas entsteht wie dort, wenn sich etwas entwickelt.

Wer von der Digitalisierung nicht stehen gelassen werden will, muss in Bewegung bleiben. So einfach ist das. Oder so kompliziert. Je nachdem welche Einstellung man sich dazu erarbeitet. Glatz sagt: „Um neue, grundlegende Ideen voranzubringen geht es Bayern, geht es uns allen eigentlich ein bisschen zu gut.“ Das muss nicht stimmen, aber es lohnt, darüber nachzudenken.

Und die Lösung dafür? Glatz hat ein ihm lieb gewordenes T-Shirt. Das haben ihm die Kollegen vom Werk I zum Abschied geschenkt. Kurz vor seinem nächsten Aufbruch. Darauf steht: „Machen, machen, machen.“

Dieser Text ist in unserer Sonderbeilage zur Landtagswahl erschienen, die am 25. September der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen beilag. Die ganze Beilage finden Sie hier auch als E-Paper.