Insolvenz-Verfahren

18:01 Uhr

Sein Reich als Küchenherrscher wankt. Wie tickt der Mensch Alfons Schuhbeck?

Plus Alfons Schuhbeck hat mit seiner Kochkunst ein Imperium geschaffen. Aber nicht alles im Leben nimmt er so genau wie die Arbeit am Herd.

Von Tobias Schaumann

Beim Kochen gibt es für alles ein Zeichen. Beginnt das Filet in der Pfanne auf der Oberseite zu schwitzen, ist’s an der Zeit, es zu wenden. Nur so gart es perfekt rosa durch. Oder: Zieht man den Kochlöffel durch einen Soßenansatz aus karamellisiertem Puderzucker, Tomatenmark und Rotwein, und die Flüssigkeit fließt am Topfboden nicht mehr zusammen, dann „hat sie es“. So sprach Alfons Schuhbeck. Und er sah, dass es gut war.

