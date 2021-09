Wie hat Ihre Kommune gewählt? Live-Karte zur Wahl in unserer Region

Welcher Partei gewinnt bei der Bundestagswahl 2021 in Ihrem Heimatort? Welche Kandidatin, welcher Kandidat schneidet am besten ab? Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Hier eine Hochburg der SPD, dort ein überraschendes Ergebnis der AfD oder ein unterdurchschnittlicher Wert der traditionell starken CSU: Spannend wird die Bundestagswahl 2021 (auch), wenn man auf die Details, auf die kleinen Unterschiede blickt. Genau das haben wir am Wahlabend und in der Wahlnacht an dieser Stelle vor.

Für Sie berichten wir nicht nur über die Ergebnisse in den 299 Wahlkreisen Deutschlands. Ganz genau hinschauen wollen wir in den über 300 Städten und Gemeinden unseres Verbreitungsgebietes. Bei uns erfahren Sie aktuell in über 300 Ergebnisartikeln, wie Ihr Heimatort im Detail bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt hat: Welche Partei liegt vorne, welche wird zweitstärkste Kraft, welche Gruppierung sammelt die wenigsten Prozentpunkte ein? Welcher Direktkandidatin oder welcher Direktkandidat erhält die meisten Stimmen? Wer landet auf den weiteren Plätzen? Links zu den ausführlichen Wahlergebnissen Ihrer Heimat finden Sie am Ende dieses Artikels.

Mitverfolgen können Sie die Bundestagswahl 2021 zudem in unserer Live-Karte. Sobald das Ergebnis Ihrer Heimatkommune vorliegt, färbt sich Ihr Heimatort in der Karte in der Farbe der Partei, die vor Ort die meisten Stimmen erhalten hat. Wenn Sie auf Ihre Kommune zeigen oder tippen, sehen Sie außerdem, wie viel Prozent der Wählerinnen und Wähler für die weiteren Parteien gestimmt haben.

Wie hat Ihre Kommune abgestimmt? Hier finden Sie Ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021

Klicken Sie auf den jeweiligen Link, um zu den Detailergebnissen in Ihrer Region zu gelangen. In der Stadt Augsburg veröffentlichen wir die Ergebnisse für jeden einzelnen Bezirk, sobald diese vorliegen.

Dieser Artikel aktualisiert sich fortlaufend mit dem Eingang neuer Wahlergebnisse.

Sie wollen den Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl? Eine ausführliche Analyse des Wahlergebnisses von 2017 in unserer Region finden Sie hier.