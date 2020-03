Interaktive Karte: Das sind die besten Restaurants in der Region

Plus Der Guide Michelin hat in der Region mehrere Top-Restaurants mit Sternen ausgezeichnet. Eine Übersicht über die Feinschmecker-Lokale finden Sie hier.

Bayern ist ein Sterne-Land – zumindest, wenn es nach den kritischen Restaurant-Testern des Guide Michelin geht. Die Mitarbeiter des renommierten Restaurantführers zeichnen jedes Jahr die besten Lokale des Landes aus. Im aktuellen Gourmet-Führer, der am Dienstag vorgestellt wurde, finden sich über ganz Deutschland verteilt 308 Top-Restaurants. Der Freistaat landet dabei jedes Jahr weit vorne in der Rangliste: In Bayern gibt es zwei Drei-Sterne Häuser – die "Überfahrt" von Christian Jürgens in Rottach-Egern am Tegernsee und das "Atelier" von Küchenchef Jan Hartwig im Bayerischen Hof in München. Neuerdings tragen zwölf Restaurants zwei Sterne – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Von Ein- zu Zwei-Sterne-Lokalen aufgestiegen sind das Münchner Restaurant "Les Deux" und "Obendorfer's Eisvogel" in Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf. Die Michelin-Sterne werden jeweils für ein Jahr verliehen.

Ein Neuzugang: Das "Pavo" in Pfronten hat einen Michelin-Stern

Aber nicht nur in München finden sich Restaurants für Feinschmecker. Auch in Augsburg , im Allgäu und in Nordschwaben werden Fans gehobener Küche fündig. Die Augsburger Restaurants "August" und "Sartory" konnten ihre Sterne verteidigen. Auch das Restaurant Meyers Keller in Nördlingen trägt weiterhin einen Stern. Ein Neuling im Kreis der Sternerestaurants ist das "Pavo" in Pfronten : Das Lokal hat vom Guide Michelin einen Stern verliehen bekommen. Auch das "Mural" und das "Sparkling Bistro" sind neu in der Rangliste. Gleichzeitig hat das "Gams & Gloria" in Schwangau seinen Stern verloren. Insgesamt mussten 30 Häuser aus ganz Deutschland ihre Sterne abgeben: Einige – wie das "Alfons" von Starkoch Schuhbeck – haben geschlossen, andere haben ein neues Konzept vorgelegt – oder an Qualität eingebüßt.

Guide Michelin: In Bayern gibt es zwölf Zwei-Sterne-Restaurants

Alle Sterne-Restaurants in Schwaben und den angrenzenden Städten München und Ulm finden Sie in unserer interaktiven Grafik. Zoomen Sie in die Karte hinein und fahren Sie mit der Maus über die einzelnen Punkte, um zu erfahren, welche Restaurants in der Region die umkämpften Sterne erhalten haben. (schsa)









