Intersport distanziert sich von Protest-Händler Siebzehnrübl

Jetzt ist er da, der harte, der knallharte Lockdown.



Ich bin Einzelhändler in einer schnuckligen schwäbischen Kleinstadt. Der knallharte Lockdown bei mir in der Altstadt sieht dort so aus: zwei Apotheken – geöffnet, zwei Bäckereien – geöffnet, Hörgeräteakustiker – geöffnet, Optiker – geöffnet, Bankfiliale – geöffnet, Gemischtwarenhändler (Liköre, Schreibwaren etc.) - geöffnet. Geschlossen: Bistro, Frisör, Modeboutique und meine Wenigkeit.

Ein Ortsfremder (oder ein Virus) würde kaum etwas von diesem angeordneten knallhartem Lockdown bemerken.



Die Ladentür bleibt zwar zu aber „the Show must go on“. Also Telefondienst, Social Mediakontakte pflegen, WhatsApp- Beratung und den einen oder anderen Online-Verkauf.

Also gehe ich auch mal zur Post. Diese befindet sich bei uns in einem Supermarkt. Dort stehe ich dann hinten in einer Schlange mit zwanzig anderen Leuten. Parallel eine Schlange vor der sich in diesem Supermarkt befindlichen beliebten Bäckerei. Damit es nicht langweilig wird schaue ich auf die Schlange vor der Supermarktkasse. Hin und wieder werde ich auch von der Risikogruppe (rüstigen Rentnern) angesprochen warum denn mein Geschäft zu sei. Mein Hinweis auf den knallharten Lockdown wird dann teilweise nicht ganz verstanden.



Worauf ich hinaus will: dieser knallharte Lockdown wird oft mit den Erfahrungen aus Asien begründet. Ich weiß von japanischen Lieferanten, das dort für vier Wochen alles dicht war: Fabriken, Banken, Behörden, Einzelhandel, öffentliche Verkehrsmittel. Mit extrem harten Folgen für die Wirtschaft und auch für die Menschen. Die Verbreitung des Virus wurde dort zumindest massiv verlangsamt. Bei uns ist das Virus doch schon überall.

Das Virus unterscheidet halt nun mal nicht zwischen einer Amazon-Packstation und einem kleinen Tante-Emma-Laden. Warum sollte der gelegentliche Besuch beim Buchhändler gefährlicher sein als der tägliche Besuch beim Bäcker?



Nein ich bin kein Rechter, kein Aluhut-Träger, kein Verschwörungstheoretiker, kein Querdenker. Ich verstehe auch den Entscheidungsdruck der Politiker. Aber dieser Lockdown ist kein wirklicher Lockdown und wird (ausser Insolvenzen) kaum was bringen.









Antworten Melden Permalink