Augsburger Forscherin erklärt: So beeinflusst der Klimawandel unseren Körper

Plus Wissenschaftlerin Claudia Traidl-Hoffmann erforscht die Auswirkungen des Klimawandels auf den Körper. Welche Menschen besonders geschützt werden müssen - und wie.

Frau Prof. Traidl-Hoffmann, Sie sind Inhaberin des Lehrstuhls für Umweltmedizin an der Universität Augsburg und haben jüngst gemeinsam mit der Wissenschaftsautorin Katja Trippel das Buch „Überhitzt“ veröffentlicht. Darin haben Sie sich als Wissenschaftlerin intensiv mit den physischen Folgen des Klimawandels auseinandergesetzt. Was sind Ihre Erkenntnisse?