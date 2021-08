Bund Naturschutz Bayern mit Kritik an Söder: "Wir wollen Klimaschutz jetzt"

Plus Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, geht mit der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder im Interview hart ins Gericht.

Herr Mergner, als Chef des Bund Naturschutz in Bayern müssten Sie doch eigentlich hellauf begeistert sein über Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Er hat sich in seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz sogar das alte grüne Motto „Global denken – lokal handeln“ zu eigen gemacht.