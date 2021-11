Evolutionsgenetiker erklärt: Deshalb gibt es immer häufiger Zwillinge

Plus Warum sehen sich Geschwister ähnlich? Und wer sind die berühmtesten Geschwister in der Natur? Der Münchner Evolutionsgenetiker Wolfgang Enard hat die Antworten dazu.

Herr Enard, welchen Sinn und Zweck haben Geschwister aus evolutionärer Sicht? Warum hat die Natur es so eingerichtet, dass es Brüder und Schwestern gibt?