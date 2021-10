Landsberger Theologin: "Das Treffen mit Kardinal Woelki hat mir die Augen geöffnet"

Plus Viola Kohlberger berichtet auf Instagram von einem Gespräch mit Kardinal Woelki bei der Synodalkonferenz. Sie wirft dem Kölner Erzbischof Machtmissbrauch vor.

Frau Kohlberger, Sie sind Mitglied des Synodalen Wegs – dem Reformprozess zwischen deutschen Bischöfen und engagierten Katholiken. In einem Instagramvideo erzählen Sie von einem unangenehmen Gespräch, das Sie kürzlich mit Kardinal Rainer Maria Woelki bei der Synodalkonferenz in Frankfurt hatten. Können Sie das Aufeinandertreffen mit dem Kölner Erzbischof schildern?