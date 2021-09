Stauseen und A8: Das sind Schwabens Umweltsünden der Vergangenheit

Plus Der Mensch hat die Natur Schwabens verändert. Geschichtsprofessorin Marita Krauss geht den Umweltsünden in einem Sammelband auf den Grund.

Frau Krauss, Sie lehren und forschen schon seit 2008 am Lehrstuhl für europäische Regionalgeschichte der Universität Augsburg. Hat Ihnen die Arbeit am neuen Sammelband Bayerisch-Schwaben noch ein Stück näherbringen können?