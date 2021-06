Interview

12:00 Uhr

Telefonseelsorger in Schwaben hört auf: "Es gab viele verzweifelte Anrufer"

Plus Diakon Franz Schütz engagiert sich seit Jahrzehnten als Telefonseelsorger. Was ihn immer wieder fassungslos machte. Und an welche lustigen Momente er sich erinnert.

Von Karlhorst Klotz und Daniel Wirsching

Herr Schütz, Sie sind nun fast 25 Jahre bei der Ökumenischen Telefonseelsorge Augsburg. Wie hat Corona die Telefonseelsorge verändert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen