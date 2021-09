Interview

vor 3 Min.

Widersprüchlich? Warum Ex-Bioland-Chef Dosch jetzt bei Tönnies ist

Auf dem Dach eines Gebäudes auf dem Werksgelände steht das Logo der Firma Tönnies in Form von zwei Kühen und einem Schwein.

Plus Ex-Bioland-Präsident Thomas Dosch ist für den umstrittenen Schweineschlachter Tönnies tätig. Den Streit mit Veganern und Veganerinnen scheut er trotzdem nicht.

Von Alice Natter

Thomas Dosch kommt aus Hohenlohe, stammt aus der Landwirtschaft, hat Landwirtschaft studiert, einen Bio-Betrieb mit Mastschweinen, Muttersauen, Milchkühen, Hasen und Geflügel samt Molkerei, Metzgerei und Bäckerei aufgebaut und ist immer noch in der Landwirtschaft aktiv. Zwölf Jahre lang stand er an der Spitze des Ökobauernverbands Bioland, 2014 holte ihn dann der damalige grüne Agrarminister nach Niedersachsen. Dosch selbst ist Grünen-Mitglied - und vor nicht mal einem Jahr zu Tönnies gewechselt, zuständig für den Ausbau der Nachhaltigkeit im Unternehmen. Der Ex-Bioland-Chef arbeitet für jenen größten deutschen Schlachtbetrieb für Schweine, der im Corona-Jahr so viele Schlagzeilen machte?

