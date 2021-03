13:38 Uhr

Islamunterricht an Bayerns Schulen: So soll das neue Schulfach aufgebaut sein

Plus Neben Ethik und Religionslehre bekommen jetzt auch muslimische Schüler in Bayern ein eigenes Wahlpflichtfach. Wie der neue Unterricht aufgebaut ist und was Kritiker dazu sagen.

Wer nicht katholisch oder evangelisch ist, der besucht den Ethik-Unterricht. So war es lange an den rund 6200 staatlichen Schulen im Freistaat. Meist treffen sich in Ethik nicht nur Kinder, die nicht an Gott glauben – sondern auch Schüler, die einer der bayernweit mehr als zwei Dutzend Religionsgemeinschaften fernab der christlichen angehören. Die größte ist der Islam. Nach Angaben des Kultusministeriums lernen an Bayerns Schulen etwa 163.000 muslimische Kinder und Jugendliche. Jetzt bekommen sie ein eigenes Unterrichtsfach: Islamischer Unterricht wird ab dem kommenden Schuljahr Wahlpflichtfach. Das heißt, Schüler können das Fach genauso wählen wie Ethik oder eben katholische und evangelische Religionslehre.

Was Gegner am bayerischen Islamunterricht kritisieren

Islamunterricht gibt es in Bayern schon seit 2009 – allerdings nur im Status eines Modellversuchs an ausgewählten Schulen. Zuletzt nahmen daran 16.000 Schüler an 364 Schulen teil – vor allem sind das Grund- und Mittelschulen, vor allem in Städten. In diesen Häusern startet im Herbst das Wahlpflichtfach, andere Schulen können ebenfalls Bedarf anmelden.

Konservative Abgeordnete im Landtag hatten bis zuletzt gefordert, das Fach Wertekunde zu nennen. Auch der Augsburger AfD-Abgeordnete Markus Bayerbach hatte in der Vergangenheit für ein Fach dieses Namens plädiert. Auf diese Weise wollte Bayerbach, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Landtag, „den Kindern den Rahmen klarmachen, in den sie sich integrieren sollen“.

Dabei ist der Islamunterricht bisher nicht bekenntnisorientiert. Das bedeutet: Anders als beim katholischen und evangelischen Religionsunterricht sprechen nicht die Kirchenverbände bei den Inhalten mit. Es handelt sich um ein staatliches Angebot, bei dem staatliche Lehrkräfte auf Deutsch Wissen über die islamische Religion sowie eine grundlegende Werteorientierung auf Basis des bayerischen Grundgesetzes vermitteln sollen. Das hatte man im Kultusministerium über viele Jahre hinweg gebetsmühlenartig wiederholt.

Nur ein Zwischenschritt? Was sich Befürworter des bayerischen Islamunterrichts gewünscht hatten

Elisabeth Naurath von der Universität Augsburg wäre es anders lieber. Seit Jahren kämpft die Lehrstuhlinhaberin für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts für einen wirklichen, bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht. Einen, den die Religionsgemeinschaften mitgestalten. Das neue Wahlpflichtfach sieht sie deswegen nur als „Zwischenschritt“.

In der jetzigen Form habe man „keine wirkliche Gleichstellung für Kinder und Jugendliche islamischen Glaubens“. Wichtig sei eine gute Akzeptanz des Unterrichtsangebots bei den islamischen Gemeinden und Familien. Dass im Zusammenhang mit dem neuen Islamunterricht ständig von Werteunterricht gesprochen wird, findet Naurath „problematisch“. Nicht selten werde diese „Werteerziehung in einem Atemzug mit Gewalt- und Terrorismus-Prävention“ genannt. „Das ist wenig hilfreich, den bekannten gesellschaftlichen Vorurteilen und Feindbildern gegenüber Muslimen effektiv entgegen zu wirken.“

Birgül Karaarslan ist selbst Lehrerin, sie unterrichtet neben Deutsch, Englisch und Türkisch auch Islamischen Religionsunterricht – allerdings nicht in Bayern, sondern in Nordrhein-Westfalen. Als Vorsitzende des Verbands muslimischer Lehrkräfte in Deutschland vertritt sie aber auch ihre Kollegen im Freistaat. Dass in Bayern vorerst ein nicht-bekenntnisorientierter Islamischer Unterricht eingeführt werde, kritisiert sie: „Religionsunterricht ist eine Glaubensfrage. Jedes Kind hat darauf ein Anrecht.“ Anders als Bayern erlaubt Nordrhein-Westfalen seit 2011 einen bekenntnisorientierten Islamunterricht an Schulen. Damit entscheidet ein muslimisches Gremium und nicht der Staat über Lehrplan und Lehrkräfte.

Woher kommen die Lehrer in Bayern, die den Islamunterricht geben sollen?

In Bayern werden die staatlich zertifizierten Lehrer für Islamischen Unterricht bislang nur an der Friedlich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ausgebildet. Etwa 100 von ihnen gibt es bislang. Sie sollen jetzt fest angestellt werden, nachdem sie jahrelang um ihre Stellen bangen mussten, immer in der Hoffnung, dass der Modellversuch Islamunterricht nicht abgesetzt wird. Das bayerische Kabinett hat das neue Wahlpflichtfach bereits beschlossen. Jetzt muss noch der Landtag zustimmen.

