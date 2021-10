Jugendarbeit

06:13 Uhr

Gehen den Kirchen wegen Corona junge Menschen verloren?

Plus Evangelische und katholische Gemeinden mussten auf Gruppenstunden oder Zeltlager verzichten. Die Folgen davon zeigen sich immer deutlicher. Der Ruf nach Lockerungen wird laut.

Von Daniel Wirsching

Aus Tanja Ehinger spricht eine Sorge, die gerade häufig in der katholischen und evangelischen Kirche zu hören ist: Es ist die Sorge um die Kinder- und Jugendarbeit – davor, dass junge Menschen den Kirchen abhandenkommen, weil es in Pandemiezeiten schlicht an persönlichen Kontaktmöglichkeiten mangelt oder die Bedingungen dafür nach wie vor schwierig sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen