Jugendliche sperren 16-Jährigen unter Aufzug an S-Bahn-Station ein

Ein Jugendlicher wurde in Hebertshausen im Kreis Dachau absichtlich unter einem Aufzug eingesperrt.

Ein 16-Jähriger hatte sein Handy in einen Aufzugschacht fallen lassen. Als er es holen wollte, ließ ein anderer den Aufzug nach unten fahren - wohl nicht zum ersten Mal.

Üble Scherze leisten sich offenbar Jugendliche an der S-Bahn-Haltestelle Hebertshausen im Kreis Dachau: Wie die Bundespolizei mitteilt, war ein 16-jähriger Junge Anfang Mai unter einem Aufzug eingesperrt worden. Die Polizei ermittelt wegen Freiheitsberaubung - und hat nun festgestellt, dass es bereits mehrere Fälle gab, in denen Menschen absichtlich eingesperrt wurden. Die Betroffenen waren dadurch teils gefährlichen Situationen ausgesetzt. Verdächtig ist nach Angaben der Ermittler unter anderem ein 16-Jähriger aus Pfaffenhofen an der Glonn.

Junge steht im Aufzugschacht - anderer Jugendlicher lässt Aufzug absichtlich nach unten fahren

Im aktuellsten Fall wollte das 16-jährige Opfer mit dem Aufzug an der Haltestelle nach oben fahren. Dann fiel ihm aber sein Handy, dass er aus der Hosentasche zog, durch einen schmalen Spalt. Es landete auf dem Schachtboden. Nachdem der Aufzug nach oben gefahren war, stieg der Junge in den Schacht, um sein Handy herauszuholen. Den Aufzug hatte wohl einer der Verdächtigen gesteuert. Als der Junge aus Markt Indersdorf im Schacht stand, schloss sich die Tür, die die Jugendlichen zuvor mit dem Fuß offengehalten hatten, der Aufzug fuhr nach unten. Nach Angaben der Polizei kam er glücklicherweise rechtzeitig zum Stehen. Der Junge wurde in gebückter Haltung im Schacht eingesperrt.

Erst nach mehreren Minuten und Auffordungen anderer Jugendlicher ließ der 16-Jährige aus Pfaffenhofen an der Glonn den Aufzug wieder nach oben fahren. Anschließend versuchte der Eingeschlossene mit einer Rettungsleiter, die sich im Aufzugsschacht befand, nach oben zu klettern. Unvermittelt betätigte der Pfaffenhofener nach einigen Minuten erneut den Aufzug, der daraufhin nach unten fuhr. Die Leiter verkeilte sich mit dem Aufzug, so dass dieser sich wenig später nicht mehr bewegen ließ und der Junge somit im Schacht eingeschlossen war.

Zur Rettung riefen die Jugendlichen die Feuerwehr, die den Jungen anschließend befreite. Offenbar kannten sich die Jugendlichen untereinander. Der Markt Indersdorfer hatte sich im Aufzugsschacht leicht am Finger verletzt und wurde von Rettungssanitätern vor Ort versorgt.

Die Bundespolizei in München leitete Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung ein. Im Zuge des Verfahrens stellte sich heraus, dass ein oder zwei Jugendliche bereits wiederholt Menschen im Hebertshausener S-Bahnhaltepunktaufzug eingesperrt hatten. (ida)

