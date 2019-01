16:48 Uhr

Jugendliche von S-Bahn überrollt - Polizei fasst zweiten Verdächtigen Bayern

Bei einem Streit in Nürnberg sind zwei Männer von einer S-Bahn überfahren und getötet worden.

Zwei Jugendliche sind bei einem Streit in Nürnberg von einem Zug überfahren und getötet worden. Die Polizei hat jetzt einen zweiten Verdächtigen festgenommen.

Zwei Jugendliche sind bei einem Streit in einem Nürnberger Bahnhof von einem Zug überfahren und getötet worden. Zwei 17-jährige Verdächtige wurden am Samstag festgenommen. Sie sollen dafür verantwortlich sein, dass drei Jugendliche auf die Gleise stürzten - von denen sich einer noch retten konnte.

Streit in Nürnberg endet tödlich: Anlass war "völlig nichtig"

Nach ersten Ermittlungen habe ein "völlig nichtiger Anlass" zu dem Streit zwischen den Jugendlichen am S-Bahnhof Frankenstadion geführt. Die Kripobeamten nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Am Morgen wurde der tatverdächtige Deutsche aufgrund von Zeugenaussagen identifiziert und festgenommen. Später nahm die Polizei einen weiteren Verdächtigen fest.

Später wurde auch der dritte Junge ermittelt, der von den Schienen entkommen konnte. Beide Jugendliche würden nun zu der Tat befragt, sagte der Polizeisprecher.

S-Bahn-Unglück in Nürnberg: Notfallseelsorger betreuen Zeugen

Zur Zeit des Geschehens befanden sich laut Polizei rund 150 Menschen auf dem Bahnsteig und in der S-Bahn. Die Fahrgäste in dem Bahnhof seien vor allem Jugendliche gewesen, die kurz nach Mitternacht von einer Party in der Nähe gekommen waren. Zahlreiche Beteiligte wurden nach dem Vorfall von Notfallseelsorgern betreut.

Die Tragödie führte am frühen Samstagmorgen zu einem Großeinsatz rund um den Bahnhof. Neben Polizisten waren Notärzte und Sanitäter sowie Feuerwehrleute im Einsatz. Beamte der Spurensicherung untersuchten den Tatort. Mehrere Stunden lang wurde die Bahnstrecke für die Ermittlungen gesperrt. (dpa, lby)

