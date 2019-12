vor 32 Min.

Junge Frau tot in Wohnung gefunden - Polizei geht von Gewalttat aus

Im Münchner Stadtteil Hasenbergl ist offenbar eine junge Frau Opfer einer Gewalttat geworden. Die Leiche wurde am Mittwochabend in einer Wohnung in einem Hochhaus entdeckt.

In einer Wohnung eines Münchner Hochhauses ist am Mittwochabend die Leiche einer jungen Frau entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt.

Eine junge Frau ist in München offenbar Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Davon geht derzeit die Polizei München aus. Die Leiche wurde am Mittwochabend in einer Wohnung in einem Hochhaus im Münchner Stadtteil Hasenbergl gefunden.

Polizei vermutet Gewalttat: Junge Frau wird tot in Wohnung gefunden

Ein Tatverdächtiger sei bereits festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. "Die Mordkommission arbeitet schon die ganze Nacht."

Hintergründe zu der Tat sowie Geschlecht und Alter der Frau, die am Mittwochabend gefunden wurde, waren zunächst unklar. Weitere Informationen zu dem Fall wollen die Ermittler am Vormittag bekanntgeben. (dpa/lby)

