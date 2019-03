Junger Autofahrer rast auf B19 gegen Baum und wird schwer verletzt

In der ganzen Region feierten die Narren am Wochenende bei Umzügen oder Bällen. Hier finden Sie die Bildergalerien zum bunten Treiben.

Interaktive Grafiken

So stark explodieren die Wohnkosten in ganz Bayern

Plus Eine Analyse zeigt, dass Mieten in der Region genauso schnell steigen wie in München. Seit der Finanzkrise wuchsen sie um 73 Prozent. Auch Kaufen wird immer teurer.