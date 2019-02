27.02.2019

Junger Mann attackiert Oma Bayern

Lebensbedrohliche Verletzungen

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen im Ingolstädter Stadtteil Zuchering eine schwer verletzte Frau entdeckt. Die Beamten waren gerufen worden, weil eine Mutter aus Angst vor ihrem 24-jährigen Sohn aus ihrem Haus zu den Nachbarn geflüchtet war. Bei der verletzten Frau handelt es sich nach Angaben der Polizei um die 77-jährige Großmutter des jungen Mannes. Sie wurde in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Die Polizisten fanden die 77-Jährige stark blutend im Keller des Hauses neben ihrem Enkel.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 24-Jährige auf seine Oma eingeschlagen und eingestochen. Der Täter wurde vor Ort widerstandslos festgenommen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt. Das Motiv ist derzeit noch vollkommen unklar. Erste Erkenntnisse deuten laut Polizei auf eine psychische Erkrankung des Mannes hin. Ein Richter ordnete daher am Dienstagmittag die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an. (AZ)

