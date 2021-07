Justiz

vor 11 Min.

„Mister Cum-Ex“ Hanno Berger zeigt drei Richter an

Plus Hanno Berger sitzt er in der Schweiz in Auslieferungshaft. Doch seine Verfolger könnten am Ende an Tricksereien der deutschen Justiz scheitern.

Hanno Berger lebt nunmehr seit fast neun Jahren in der Schweiz. Dort fühlte er sich sicher vor dem Zugriff der deutschen Justiz, die ihn als Strippenzieher des möglicherweise größten Steuerskandals aller Zeiten vor Gericht bringen will. Das Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat hat „Mister Cum-Ex“ in den Bergen des Oberengadin verloren. „Für mich gibt es kein Gesetz mehr in Deutschland, ich bin vogelfrei“, sagte er unserer Redaktion im Winter. Vor drei Wochen nun ist Berger überraschend in Auslieferungshaft genommen worden. Die Umstände, unter denen dies geschehen ist, werfen Fragen auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

