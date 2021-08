Nach tödlichem Unfall auf A8: Keine Entschädigung für Kind des Opfers

Plus Ein Geisterfahrer tötet 2017 einen 36-jährigen Mann bei Leipheim. Dessen Lebensgefährtin war damals schwanger. Warum ihr Kind kein Hinterbliebenengeld bekommt.

Ein Kind, das beim Unfalltod seines Vaters noch nicht geboren war, hat keinen Anspruch auf Hinterbliebenengeld. Zu diesem Urteil kam die Augsburger Außenstelle des Oberlandesgerichts München. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Versicherung eines Geisterfahrers, der bei einem schweren Unfall auf der A8 den damals 36-jährigen Vater der heute dreijährigen Klägerin getötet hatte.