Karfreitag und Ostern: Wann ist 2018 Tanzverbot in Bayern? Bayern

Nicht nur am Karfreitag ist Tanzverbot in Bayern: Auch 2018 gibt es im Freistaat wieder etliche stille Tage, an denen öffentliche Partys und laute Musik verboten sind. Ein Überblick.

Ein Tanzverbot wird es auch 2018 in Bayern wieder an mehreren Tagen geben. An diesen stillen Feiertagen sind dann nicht nur öffentliche Partys und Konzerte untersagt, sondern generell alle Veranstaltungen, die "nicht dem ernsten Charakter dieser Tage entsprechen".

Wer stille Tage in Bayern missachtet und laute Veranstaltungen feiert, muss damit rechnen, teuer zu bezahlen. Wenn es Beschwerden von Nachbarn gibt oder die Polizei bei einer Kontrolle auf die Party aufmerksam wird, kann ein Bußgeld die Folge sein.

Wann ist Tanzverbot? Das sind stille Tage 2018 in Bayern

Aschermittwoch (14. Februar)

(14. Februar) Gründonnerstag (29. März)

(29. März) Karfreitag (30. März): Am Karfreitag ist jede Art von Musikdarbietung in Räumen mit Schankbetrieb ausnahmslos verboten.

(30. März): Am Karfreitag ist jede Art von Musikdarbietung in Räumen mit Schankbetrieb ausnahmslos verboten. Karsamstag (31. März)

(31. März) Allerheiligen (1. November)

(1. November) Volkstrauertag (18. November)

(18. November) Totensonntag (25. November)

(25. November) Buß- und Bettag (21. November)

(21. November) Heiliger Abend (24. Dezember)

Das Tanzverbot beginnt an diesen Tagen morgens um 2.00 Uhr, am Karfreitag und am Karsamstag um 0.00 Uhr und am Heiligen Abend um 14.00 Uhr; es endet jeweils um 24.00 Uhr.

An den übrigen gesetzlichen Feiertagen im Freistaat sind die Regelungen nicht so streng. Auch ein Tanzverbot gilt an diesen Tagen nicht.

Gesetzliche Feiertage in Bayern ohne Tanzverbot

1. Januar - Neujahr

6. Januar - Heilige Drei Könige

Ostermontag

1. Mai - Tag der Arbeit

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

Fronleichnam

3. Oktober - Tag der Deutschen Einheit

25. Dezember - Erster Weihnachtstag

26. Dezember - Zweiter Weihnachtstag

Zwei weitere Feiertage gelten nur in bestimmten Region Bayerns. Mariä Himmelfahrt am 15. August wird nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung gefeiert, das Hohe Friedensfest am 8. August bekanntlich nur in der Stadt Augsburg. Beides sind zwar gesetzliche Feiertage, aber keine offiziellen stillen Tage.

Gut zu wissen: Der Reformationstag ist 2018 in Bayern kein gesetzlicher Feiertag mehr. Dies war vergangenes Jahr nur eine Ausnahme, weil 500. Reformationsjubiläum gefeiert wurde. Tanzverbot hatte es allerdings auch da nicht gegeben.

Wie man die Brückentage 2018 geschickt für sich nutzt, lesen Sie hier. (AZ)

