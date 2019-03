Kein Platz für Babys: Der nächste Kreißsaal in der Region schließt

Plus Ab April gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg vorerst keine Geburtenstation mehr. In der Region ist die Schließung längst kein Einzelfall mehr.

Der Kreis Aichach-Friedberg ist eine prosperierende Region, beliebt bei Familien. 130.000 Einwohner hat er, zuletzt kamen 1100 Kinder im Jahr auf die Welt. Ab nächster Woche gibt es jedoch keine Geburtenstation mehr. Die Kliniken an der Paar, die die Krankenhäuser Friedberg und Aichach betreiben, bitten werdende Mütter, in umliegende Kliniken auszuweichen. „Wir bedauern sehr, dass wir zu diesem Schritt gezwungen sind“, teilen sie mit.

Die Geburtshilfe Aichach schloss bereits im November wegen Hebammenmangels. Bitter: Sie hätte in ein für 50 Millionen Euro neu gebautes Krankenhaus einziehen sollen. Wenige Monate später kursierten unter Schwangeren Gerüchte über eine Schließung in Friedberg. Hier gibt es ausreichend Hebammen. Die Belegärzte aber hatten schon länger über Überlastung geklagt. Hinzu kamen steigende Beiträge für die Berufshaftpflicht.

Der Landkreis als Träger der Kliniken geriet unter Druck, beschloss, die Ärzte finanziell zu unterstützen, setzte diese rechtlich strittige Entscheidung auf Landesebene durch – und trotzdem sprangen Gynäkologen ab. Teils aus berufsrechtlichen Gründen, teils aus persönlichen. Es blieben zwei Mediziner, die neben ihrem Praxisalltag die Rufbereitschaft nicht hätten sichern können.

Mögliche Kooperation mit der Uniklinik Augsburg

Sie seien „traurig und fassungslos“, meinten Eltern: „Man muss doch irgendwo in der Nähe entbinden können.“ Die Geburtenstation Friedberg hat einen guten Ruf. Sie bietet keine Maximalversorgung wie das Josefinum oder die Uniklinik Augsburg, ist aber familiär, Ärzte und Hebammen genießen viel Vertrauen. Frauen fühlen sich geborgen. Jetzt werden sie doch an die großen Häuser in Augsburg ausweichen müssen. Die Uniklinik hat zugesagt, Kapazitäten aufzustocken, damit keine Frau sich Sorgen machen muss, dass sie – wie in München – von Klinik zu Klinik fahren muss, wenn ihr Baby kommt. Allerdings sind Josefinum (3400 Geburten im Jahr) und Uniklinik (2300 Geburten) ebenfalls mehr als ausgelastet.

Auf eine Kooperation mit der Universitätsklinik setzt Aichach-Friedberg nun generell seine Hoffnung. Erste Gespräche fanden statt. Ziel ist, Friedberg als Hauptabteilung neu zu eröffnen, also mit fest angestellten Ärzten. Hinzu kämen Belegärzte. Den Hebammen bietet der Träger ein Beschäftigungsverhältnis nach Wunsch an – Hauptsache, sie springen nicht auch noch ab.

Die Neueröffnung soll „baldmöglichst“ geschehen, sprich: im Mai. Formal wurde die Hauptabteilung bereits gegründet. Ein Chefarzt ist gefunden: Dr. Siegbert Mersdorf, der früher eine Praxis am Ort hatte, mittlerweile in Hof arbeitet – und sich eigentlich demnächst zur Ruhe setzen wollte. Nun springt er als Interims-Chefarzt mit kleinem Team ein. Diese vier weiteren Ärzte auf die Schnelle zu finden, dürfte das Hauptproblem sein. Ab Januar, so der Plan des Landkreises, soll die Uniklinik die Station als Außenstelle mit zehn Medizinern ganz übernehmen. Auf dieser Basis soll die Geburtshilfe Aichach reaktiviert werden, wohl als Belegstation.

Die Uniklinik betont zwar, man sei sich der Verantwortung für die Region bewusst. Schließlich müsste sie ohnehin die zusätzlichen Geburten abfangen. Zur Übernahme äußert sie sich aber zurückhaltender: Es gebe noch viel Gesprächsbedarf.

Geburtenstationen mit Problemen - ein Blick in die Region

Dillingen Weil Ärzte und Hebammen kündigten, musste die Station 2018 für drei Monate schließen. Mit einem neuen Ärzte- und Hebammenteam eröffnete die Station wieder. Anfang des Jahres 2019 vermeldete die Station den höchsten Geburtenwert seit Jahren.

Illertissen Schon seit 2016 nicht mehr in Betrieb ist die Geburtshilfe der Illertalklinik in Illertissen. Daran konnte auch ein Bürgerentscheid für eine Wiedereröffnung nichts ändern. Im Hintergrund steht dabei das millionenschwere Defizit der drei Kliniken im Landkreis Neu-Ulm.

Schwabmünchen Die Geburtenstation an der Wertachklinik in Schwabmünchen wurde im Mai 2018 geschlossen, weil es an Hebammen fehlte. Viele der Geburten übernimmt seither die Schwesterklinik in Bobingen.

Nördlingen Sorgen machten sich auch die Bürger in Nördlingen, als die beiden Belegärzte des Stiftungskrankenhauses für Ende 2019 ihren Abschied ankündigten. Eine Schließung droht offenbar nicht – im Gegenteil: 2020 soll die Beleg- in eine Hauptabteilung umgewandelt werden. (mit AZ)