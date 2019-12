11:02 Uhr

Keine Diesel-Fahrverbote: Zwangshaft gegen Söder theoretisch möglich

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilt heute, ob bayerische Spitzenpolitiker in Zwangshaft geschickt werden können, wenn sie gerichtliche Urteile nicht befolgen.

Weil Bayern bei der Luftreinhaltung EU-Recht nicht umsetzt, hat die Deutsche Umwelthilfe Zwangshaft beantragt. Der EuGH schließt diese nicht aus, nennt aber hohe Hürden.

Im Streit von Umweltschützern mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hat der Europäische Gerichtshof Zwangshaft wegen Verstößen gegen EU-Recht nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber hohe Hürden aufgebaut. Zwei Voraussetzungen nannten die EU-Richter am Donnerstag in einem Grundsatzurteil in Luxemburg: In Deutschland müsste es eine Rechtsgrundlage geben und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Entscheidung darüber soll der mit dem Fall befasste Bayerische Verwaltungsgerichtshof treffen.

Der Umweltverband fordert Fahrverbote für Diselfahrzeuge

Die Deutsche Umwelthilfe hatte Zwangshaft gegen den bayerischen Umweltminister oder hilfsweise den Ministerpräsidenten beantragt, weil Bayern ein rechtsgültiges Urteil des Verwaltungsgerichts München von 2012 zur Luftreinhaltung in der Landeshauptstadt nicht umgesetzt habe. EU-Grenzwerte wurden dort immer wieder überschritten.

Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sollen aus Sicht des Umweltverbands helfen, die Belastung mit Stickoxiden unter gültige EU-Grenzwerte zu drücken. Söder und die bayerische Staatsregierung lehnen Fahrverbote jedoch als unverhältnismäßig ab. (Rechtssache C-752/18)

Europäischer Gerichtshof urteilt, wie weit Klimaschutz geht

Nach EU-Recht sind "alle erforderlichen Maßnahmen" zu treffen, um die Einhaltung der entsprechenden Richtlinie zu garantieren. Vor dem EuGH ging es um die Frage, ob dies auch Zwangshaft umfasst.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof prüft Zwangshaft

Mit dem Urteil des EuGH muss nun wieder der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entscheiden. Eine BayVGH-Sprecherin sagte, der Verwaltungsgerichtshof gehe in seiner Beschlussvorlage an den EU-Gerichtshof davon aus, "dass es eine derartige Rechtsgrundlage nicht gibt". Das von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) betriebene Verfahren werde nun fortgeführt. Ob es eine weitere mündliche Verhandlung gebe oder ob es im schriftlichen Verfahren entscheiden werde, sei noch offen und hänge auch von den Parteien ab.

Nach Auffassung der Deutschen Umwelthilfe liegen die Voraussetzungen für Zwangshaft vor. Das EuGH-Urteil sei "auch für die Zwangshaftanträge der DUH gegen Amtsträger der Landesregierung von Baden-Württemberg wegweisend". Da der Freistaat ein rechtskräftiges Urteil ignoriere, sei Zwangshaft verhältnismäßig. "Das bisher schärfste Instrument war die Verhängung eines Zwangsgeldes von 10.000 Euro, das die Behörde an sich selbst zu zahlen hat."

Aber laut EuGH muss der BayVGH auch prüfen, ob der Freistaat hohe Geldbußen künftig an die DUH zahlen könnte. Bei Tagessätzen von 10.000 Euro und Regressforderungen an den Ministerpräsidenten persönlich wäre die Sache "schon nach zwei Tagen erledigt", sagte DUH-Anwalt Remo Klinger. In einem Rechtsstaat müssten auch Politiker und Beamte Urteile befolgen. (dpa)

