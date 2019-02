Keine Straße für Heilmeyer

vor 28 Min.

Beschluss in Günzburg zu umstrittenem Arzt

In Günzburg wird es bald keine Ludwig-Heilmeyer-Straße mehr geben. Der Stadtrat beschloss mit großer Mehrheit, den Namen des umstrittenen Gründungsrektors der Uni Ulm und Begründer des Wissenschaftszentrums Schloss Reisensburg aus dem Stadtbild zu entfernen. Die nach ihm benannte Straße führt unter anderem zum Bezirkskrankenhaus und der Kreisklinik. Vor wenigen Jahren waren Belege dafür aufgetaucht, dass der führende Hämatologe aus Karrieregründen die Nähe des NS-Regimes gesucht hatte. Für die Günzburger Stadträte wog das Verhalten des Mediziners in der Nachkriegszeit schwerer. So hatte Heilmeyer unter anderem während der Nürnberger Ärzteprozesse ein Gefälligkeitsgutachten für den KZ-Arzt Wilhelm Beiglböck geschrieben. Ganz verschwinden soll der Name Heilmeyer aus der Stadt nicht: Erläuternde Info-Tafeln werden die Leistungen des Hämatologen einerseits sowie sein fehlendes Unrechtsbewusstsein in der Nachkriegszeit andererseits aufzeigen, kündigte die Stadtverwaltung an. (rjk)

