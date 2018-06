21:56 Uhr

Keller und Straßen unter Wasser Bayern

Unwetter sind über die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen hinweggezogen.

Über Teile Oberbayerns sind am Donnerstagabend heftige Unwetter hinweggezogen. "Es hat uns aber nicht so schlimm erwischt", sagte ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle in Ingolstadt. Zunächst habe es 60 Einsätze verschiedener Feuerwehren gegeben. Demnach standen Keller und Straßen unter Wasser. Außerdem fielen Bäume auf Fahrbahnen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

"Wir sind nun voll besetzt", sagte der Sprecher der Leitstelle, die die Einsätze von Feuerwehren und Rettungsdiensten koordiniert. Betroffen seien die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor schweren Gewittern gewarnt. Örtlich könnten bis zu 40 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen, vereinzelt auch mehr. (dpa)

