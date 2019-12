vor 33 Min.

Kempten ist jetzt schuldenfrei

In Kempten gibt es einen Grund zum Feiern: Die letzte Rate ist getilgt, damit steht der Schuldenstand der Stadt in ihrem Kernhaushalt bei Null.

Unter den kreisfreien Städten in Bayern genießt Kempten künftig einen Spitzenrang: Im Jahr 2002 hatte noch ein Defizit von über 41 Millionen Euro die städtischen Finanzen belastet. Und das zu einer Zeit, als noch Zinsen anfielen. Seitdem wurden jährlich im Schnitt 2,4 Millionen Euro getilgt. Die Bürger haben dazu einiges beigetragen. Unter anderem brachten höhere Parkgebühren und eine Anhebung der Grundsteuer mehr Geld in den Stadtsäckel. Profitiert hat die Kämmerei daneben von den Erfolgen der Wirtschaftsunternehmen in den vergangenen Jahren: Die ließen üppigere Einnahmen aus der Gewerbesteuer sprudeln.

Kempten hat nun viel Geld für Schulen und Kitas

„Epochal“ nannte Oberbürgermeister Thomas Kiechle die Entwicklung kürzlich. Dank der disziplinierten Sparpolitik eröffneten sich nun Spielräume für das eine oder andere Projekt. Aufgaben stehen genügend an. Allein in Schulen und Kitas fließen in den nächsten vier Jahren 80 Millionen Euro.

Aus dem städtischen Haushalt ausgelagert sind verschiedene Tochterunternehmen und Beteiligungen. Dahinter versteckten sich aber keine „Bad Banks“, betont Kämmerer Matthias Haugg immer wieder: Das seien allesamt wirtschaftlich kerngesunde Unternehmen. (se)

