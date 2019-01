vor 17 Min.

Kilometerlange Staus, 120 Flüge fallen aus: Wintereinbruch führt zu Reisechaos Bayern

Der Winter hat Südbayern im Griff. Glatteis und Lawinen drohen. Bahn- und Flugreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Von Anika Zidar

Andauernde Schneefälle haben vor allem den südlichen Teil Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt. Für den Alpenrand und den Bayerischen Wald gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag eine Unwetterwarnung heraus: Es wurden weiterhin heftige Schneefälle und auch Schneeverwehungen erwartet.

Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben, in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen sogar bis zu einem Meter. In den Bergen herrschte verbreitet große Lawinengefahr. Auch im Schwarzwald und auf der Alb erwartete der DWD zeitweise kräftigen Schneefall.ber.

Heftiger Wintereinbruch in Bayern: DWD warnt vor starkem Schneefall

In der Nacht zum Sonntag steigen die Temperaturen aber wieder auf bis zu zwei Grad. Die Schneefallgrenze steigt dann wieder auf 700 Meter. In den Alpen werden bis Sonntagfrüh enorme Neuschneemengen von mehr als 30 Zentimetern erwartet. Dort und im Alpenvorland warnt der DWD vor Schneebruch und Glätte.

Auch am Sonntag können noch einmal mindestens 15 Zentimeter Neuschnee am Alpenrand fallen. Die Schneefallgrenze liege zwischen 600 und 900 Metern. Von Oberfranken bis Niederbayern bleibt es hingegen überwiegend trocken.

In der Nacht zum Montag schneit es bis ins höhere Flachland. Außerdem kann es hier und da zu etwas Regen oder Sprühregen kommen. Die neue Woche startet trüb. In den Alpen lässt der Schneefall von Westen her allmählich nach.

Wintereinbruch: Bahn und Flughäfen rechnen mit Verzögerungen und Ausfällen

Die heftigen Schneefälle haben auch zu Beeinträchtigungen am Münchner Flughafen geführt. Inzwischen stehe fest, dass am Samstag mindestens 120 Flüge ausfallen, sagte eine Sprecherin. Noch am Vormittag wurde mit 90 Annullierungen gerechnet. Die Sprecherin schloss nicht aus, dass die Zahl noch weiter steigt. Zudem gibt es massive Verspätungen. Mindestens 70 Flüge heben erst mit einer Verzögerung von einer Stunde oder mehr ab. Regulär waren für den Samstag etwa 850 Starts und Landungen vorgesehen. Schnee und Eis brachten den Flugplan jedoch durcheinander.

"Wir brauchen rund 25 Minuten um eine Bahn zu räumen, während dieser Zeit ist die Bahn gesperrt", sagte die Sprecherin weiter. Auch das Enteisen der Maschinen koste Zeit. Zudem reduziert die Flugsicherung bei schlechter Sicht die Zahl der Flüge. Weil sich die Verspätungen häuften, hätten sich einige Airlines für die Stornierung einzelner Verbindungen entschieden.

Auf den Straßen und Schienen blieb es bis zum Samstagvormittag weitgehend ruhig. "Es ist Winter. Es schneit. Etwas Dramatisches ist bisher nicht passiert", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in München. Autofahrer hatten sich offenbar auf den Schnee eingestellt; Chaos auf den Straßen blieb vorerst aus.

Laut einer Mitteilung der Bahn vom Samstagvormittag wurde der Zugverkehr im Bereich Buchloe aufgrund der Witterungsbedingungen kurzzeitig eingestellt. Die Störung sei zwar behoben, Fahrgäste müssten aber dennoch mit erheblichen Verzögerungen rechnen, teilte die Bahn mit.

Auch im Bereich Memmingen war zeitweise kein Zugverkehr möglich. Der Bahn zufolge mussten die Züge in den Bahnhöfen die Dauer der Störung abwarten. Ab 14 Uhr normalisierte sich der Bahnverkehr wieder.

"Wir haben bisher rund 25 Unfälle wegen glatter Straßen", sagte eine Sprecherin der Polizei Oberbayern Süd am Samstagmorgen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. In Oberfranken rutschten auf der schneeglatten A9 bei Bischofsgrün mehrere Lastwagen in die Leitplanke.

Zeitweise ging es dort auf verschneiten Straßen nur im Schritttempo voran. Die Winterdienste kamen angesichts der Schneemengen mit dem Räumen kaum hinterher. Schwere Unfälle verzeichneten die Beamten zunächst nicht. Auch auf der A8 in Schwaben blieb es bei kleineren Unfällen. Weil ein LKW ins Rutschen geraten war und die Fahrbahn blockierte, gab es allerdings einen langen Stau in Fahrtrichtung Stuttgart.

Kommt ein Jahrhundertwinter? Allein der Dezember war schon viel zu warm

Droht in Südbayern und Schwaben etwa noch ein Jahrhundertwinter? Ein Wetterexperte winkt ab: "Nein, ganz bestimmt nicht", sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von wetterkontor.de. Er gibt eindeutig Entwarnung und erklärt: "Wir haben es gerade mit einer sehr stabilen Nordwest-Wetterlage zu tun, die zwar viel feuchte Luft und Schnee nach Süddeutschland bringt, aber nicht so eisige Luft wie es eine Ost-Wetterlage vermag."

Ein Jahrhundertwinter sei außerdem nur dann gegeben, wenn es über den gesamten Zeitraum der drei Wintermonate Dezember, Januar und Februar hinweg kälter wäre als in einem durchschnittlichen Winter, sagt Schmidt. "Allein im Dezember war es schon rund drei Grad wärmer als im Durchschnitt. Das macht einen Jahrhundertwinter schon jetzt fast unmöglich."

Für die kommenden Tage und Wochen rechnet der Meteorologe angesichts der Nordwest-Wetterlage eher mit nasskalt-ungemütlichem Wetter und viel Neuschnee in Schwaben.

Achtung Wintergefahren: Eisglätte auf den Straßen und Lawinengefahr drohen

Weil die Temperaturen in diesen Tagen zwischen Werten über und unter null Grad schwanken und die Niederschläge zwischen Regen und Schnee wechseln, rät der Wetterexperte Autofahrern zu permanenter Vorsicht. Durch Schneematsch und überfrierende Nässe können Straßen in ganz Bayern immer wieder plötzlich glatt werden.

Der Rückreiseverkehr aus den Wintersportorten erhöht an diesem Wochenende laut ADAC die Staugefahr auf Bayerns Straßen. Starker Schneefall lasse zudem das Unfallrisiko steigen. Autofahrer sollten vor allem genug Zeit einplanen, sagte ein Sprecher des ADAC am Freitag in München. Zusätzlich zum Ferienverkehr dürfte der Neuschnee Tages- und Wochenendausflügler auf die Straßen locken.

Auf den von Süden kommenden Autobahnen A8, A93, A95 und A96 sowie auf der der A99 um München dürfte es demnach vor allem am Samstagnachmittag sowie Sonntagnachmittag und -abend eng werden. Betroffen sind dem ADAC-Sprecher zufolge auch die A8 Richtung Ulm und Stuttgart sowie die A9 in Richtung Nürnberg und Berlin sowie der Großraum Frankfurt.

Der Fachmann riet Autofahrern, die Geschwindigkeit dem Winterwetter anzupassen, Abstand zu halten und in Baustellenbereichen versetzt zu fahren, um gegebenenfalls nicht gegen einen eng daneben fahrenden Wagen zu schlittern. Zudem sei es sinnvoll, Decken und warme Getränke einzupacken. "Man kann bei Stau ja nicht dauernd den Motor laufen lassen."

Winterfans freuen sich, Pendlern dagegen graust es vor dem Schnee. Am Wochenende werden große Mengen Neuschnee erwartet - und das nicht nur in den Alpen. Bild: Thomas Warnack, dpa

Und Wetterexperte Schmidt warnt auch vor einer anderen Gefahr, die Winterfans nicht unterschätzen sollten: In den deutschen und österreichischen Alpen herrsche fast überall Lawinengefahr. "Weil so besonders große Mengen auf einmal fallen, hat sich der Neuschnee noch nicht verfestigt. An der Südseite herrscht Föhn, da ist es nicht so schlimm. Aber besonders an der Nordseite der Alpen besteht derzeit Lawinengefahr."

Die Einsatzkräfte der Bergwacht sind nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft, rechnen aber nicht mit mehr Rettungseinsätzen. "Wenn die Lawinengefahr bei vier oder fünf auf der Skala liegt, sind wesentlich weniger Leute unterwegs", sagte David Pichler von der Bergwacht Chiemgau am Freitag. Ähnlich sieht das auch Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein: "Die meisten tödlichen Lawinenunfälle passieren bei Gefahrenstufe drei, weil viele das Risiko unterschätzen."

Laut Bucher wird sich die Lawinengefahr in den nächsten Tagen noch verschärfen. Deswegen sollte man vor geplanten Touren unbedingt den Lawinenlagebericht der Warnzentrale checken. Auf den gesicherten Pisten müsse aber niemand Angst haben.

Die bayerischen Skigebiete freuen sich indes über das Wetter. "Schneefall ist unser Metier", sagte ein Sprecher der Bayerischen Zugspitzbahn am Freitag. Abfahrten und Lifte in den Skigebieten bei Garmisch-Partenkirchen und auf der Zugspitze mussten wegen des Neuschnees nicht gesperrt werden. Für die Skifahrer bestehe auf den ausgewiesenen Pisten keine Gefahr, da mögliche Lawinenfelder rechtzeitig gesprengt würden.(mit dpa)

Themen Folgen